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Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220511/kapremont-1787851221.html
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе - РИА Новости, 11.05.2022
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №1 в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:15
2022-05-11T11:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ремонт
школа
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №1 в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.Ремонт школы производится по президентской программе. После завершения работ в общеобразовательном учреждении будет обучаться около 750 детей в одну смену. На время капитального ремонта дети переведены на обучение в три других школы городского округа - в Лотошинскую СОШ №2, Ушаковскую школу и СОШ №1 в поселке Кировский.В рейтинге министерства образования области школа входит в топ-100, поднявшись с 2020 года более, чем на 300 позиций."Очень приятно, что школа сделала прорыв и занимает высокое место в рейтинге. Это значит, что образование соответствует стандартам, ребята могут реализовать себя. Хочу сказать слова благодарности коллективу, и нужно продолжать дальше искать сильных учителей, раскрывающих таланты детей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что школа в Лотошино является одной из первых, где будет проведен капитальный ремонт по президентской программе.
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московская область (подмосковье), ремонт, школа, андрей воробьев
11:15 11.05.2022
 

Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе
Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №1 в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.
Ремонт школы производится по президентской программе. После завершения работ в общеобразовательном учреждении будет обучаться около 750 детей в одну смену. На время капитального ремонта дети переведены на обучение в три других школы городского округа - в Лотошинскую СОШ №2, Ушаковскую школу и СОШ №1 в поселке Кировский.
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В рейтинге министерства образования области школа входит в топ-100, поднявшись с 2020 года более, чем на 300 позиций.
"Очень приятно, что школа сделала прорыв и занимает высокое место в рейтинге. Это значит, что образование соответствует стандартам, ребята могут реализовать себя. Хочу сказать слова благодарности коллективу, и нужно продолжать дальше искать сильных учителей, раскрывающих таланты детей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он добавил, что школа в Лотошино является одной из первых, где будет проведен капитальный ремонт по президентской программе.
"Она масштабная, и я думаю, что со временем более 300 школ в Подмосковье, которые нуждаются в капремонте, обретут второе дыхание. Задача строителей - сделать все в достаточно короткий период", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РемонтШколаАндрей Воробьев
 
 
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