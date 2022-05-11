https://ria.ru/20220511/kapremont-1787851221.html

Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе

Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе - РИА Новости, 11.05.2022

Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в Лотошинской школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №1 в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:15

2022-05-11T11:15

2022-05-11T11:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ремонт

школа

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в школе №1 в городском округе Лотошино, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.Ремонт школы производится по президентской программе. После завершения работ в общеобразовательном учреждении будет обучаться около 750 детей в одну смену. На время капитального ремонта дети переведены на обучение в три других школы городского округа - в Лотошинскую СОШ №2, Ушаковскую школу и СОШ №1 в поселке Кировский.В рейтинге министерства образования области школа входит в топ-100, поднявшись с 2020 года более, чем на 300 позиций."Очень приятно, что школа сделала прорыв и занимает высокое место в рейтинге. Это значит, что образование соответствует стандартам, ребята могут реализовать себя. Хочу сказать слова благодарности коллективу, и нужно продолжать дальше искать сильных учителей, раскрывающих таланты детей", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что школа в Лотошино является одной из первых, где будет проведен капитальный ремонт по президентской программе.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787217748.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ремонт, школа, андрей воробьев