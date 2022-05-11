https://ria.ru/20220511/izbienie-1787909353.html

В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников

В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников - РИА Новости, 11.05.2022

В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников

Сотрудники полиции начали проверку по факту избиения группой школьников своих сверстников в Нижнем Тагиле, заявление в правоохранительные органы никто из... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:20

2022-05-11T14:20

2022-05-11T14:44

происшествия

россия

свердловская область

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту избиения группой школьников своих сверстников в Нижнем Тагиле, заявление в правоохранительные органы никто из участников конфликта не подавал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен конфликт двух школьников, переросший в массовую драку, после которой группа подростков поставила на колени несколько своих сверстников и начала оскорблять их, бить и пинать."На данный момент четверо из участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Никто из их законных представителей и их самих заявление писать в органы внутренних дел не стал. Они объяснили, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений, но сейчас их показания тщательно проверяются на предмет соответствия действительности", - сказал Горелых.По его словам, по итогам работы участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних сотрудники правоохранительных органов примут обоснованное процессуальное решение.

https://ria.ru/20220421/izbienie-1784632989.html

россия

свердловская область

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, свердловская область, нижний тагил