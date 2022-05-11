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В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников - РИА Новости, 11.05.2022
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В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников
В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников - РИА Новости, 11.05.2022
В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников
Сотрудники полиции начали проверку по факту избиения группой школьников своих сверстников в Нижнем Тагиле, заявление в правоохранительные органы никто из... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:20
2022-05-11T14:44
происшествия
россия
свердловская область
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту избиения группой школьников своих сверстников в Нижнем Тагиле, заявление в правоохранительные органы никто из участников конфликта не подавал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен конфликт двух школьников, переросший в массовую драку, после которой группа подростков поставила на колени несколько своих сверстников и начала оскорблять их, бить и пинать."На данный момент четверо из участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Никто из их законных представителей и их самих заявление писать в органы внутренних дел не стал. Они объяснили, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений, но сейчас их показания тщательно проверяются на предмет соответствия действительности", - сказал Горелых.По его словам, по итогам работы участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних сотрудники правоохранительных органов примут обоснованное процессуальное решение.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, нижний тагил
14:20 11.05.2022 (обновлено: 14:44 11.05.2022)
 
В Нижнем Тагиле проверяют данные об избиении школьниками своих сверстников

В Нижнем Тагиле полиция проверяет данные об избиении группой школьников своих сверстников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту избиения группой школьников своих сверстников в Нижнем Тагиле, заявление в правоохранительные органы никто из участников конфликта не подавал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен конфликт двух школьников, переросший в массовую драку, после которой группа подростков поставила на колени несколько своих сверстников и начала оскорблять их, бить и пинать.
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"На данный момент четверо из участников конфликта сотрудниками полиции уже установлены. Никто из их законных представителей и их самих заявление писать в органы внутренних дел не стал. Они объяснили, что инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений, но сейчас их показания тщательно проверяются на предмет соответствия действительности", - сказал Горелых.
По его словам, по итогам работы участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних сотрудники правоохранительных органов примут обоснованное процессуальное решение.
 
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