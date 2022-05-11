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В Иерусалиме нейтрализовали палестинца при попытке атаковать полицейских

В Иерусалиме нейтрализовали палестинца при попытке атаковать полицейских - РИА Новости, 11.05.2022

В Иерусалиме нейтрализовали палестинца при попытке атаковать полицейских

Палестинец пытался атаковать полицейских в Старом городе Иерусалима, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:29

2022-05-11T22:29

2022-05-11T22:29

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Палестинец пытался атаковать полицейских в Старом городе Иерусалима, нападавший нейтрализован, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства."Подозреваемый недавно подошел к Хлопковым воротам в Старом городе Иерусалима и внезапно напал на полицейских, которые там работали, выкрикивая "Аллаху акбар!" В ответ полиция открыла огонь, и он был нейтрализован на месте", - говорится в сообщении полиции.В последнее время в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами террористических атак стали 19 жителей еврейского государства. В ночь на среду журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана.

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