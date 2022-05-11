https://ria.ru/20220511/germaniya-1787924839.html

Украинский посол раскритиковал Германию за нерешительность

Украинский посол раскритиковал Германию за нерешительность - РИА Новости, 11.05.2022

Украинский посол раскритиковал Германию за нерешительность

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность, заявив, что немецкие власти, по-видимому, не готовы действовать быстро в вопросе... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:15

2022-05-11T15:15

2022-05-11T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

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анналена бербок

владимир путин

берлин (город)

германия

мид германии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за нерешительность, заявив, что немецкие власти, по-видимому, не готовы действовать быстро в вопросе поставки вооружения Киеву."Несмотря на обещанную (канцлером ФРГ) Олафом Шольцем смену эпохи, (правительственная) коалиция не создает впечатления, что действительно готова быстро перейти к действиям. Обещанные несколько недель назад (зенитные самоходные установки) Gepard до сих пор не доставлены, а боеприпасы до сих пор недоступны. Аргумент о том, что наши войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения, такие как боевые танки Leopard или боевые машины пехоты Marder, помимо прочего, слаб: за три недели, которые, по мнению производственного сектора, необходимы для поставки, у нас было бы достаточно времени для подготовки наших солдат. Эта нерешительность очень расстраивает", - заявил Мельник в интервью французской газете Echos.Дипломат пояснил, что поставка вооружения на Украину не делает Германию воюющей стороной, пока она не направит войска, но она этого и не сделает. "Политический класс в Берлине должен прекратить поддерживать этот страх среди населения. Напротив, каждый день ожидания оружия стоит Украине жизней", - отметил Мельник.Ранее немецкие СМИ писали, что Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Кроме того, до сих пор не получила формального одобрения правительства ФРГ заявка от немецкого концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder, а также заявка на поставку 88 танков Leopard, сообщали СМИ. Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве заявила, что ФРГ поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786617745.html

https://ria.ru/20220511/soobschestvo-1787919232.html

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Ольга Маркова

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