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Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы - РИА Новости, 11.05.2022
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Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы
Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы - РИА Новости, 11.05.2022
Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы
Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:48
2022-05-11T18:57
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
украина
urals
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.По его словам, вводимые пакеты санкций в отношении России по-разному отражаются на логистических цепочках. То есть, если санкции связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок."Пока мы видим возрастающее воздействие (санкций), но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года", - заявил Кастелейн в интервью агентству Блумберг.На вопрос о влиянии санкций на поставки энергоресурсов, он заявил, что за последнее время отмечается снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако российская нефть продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, urals
18:48 11.05.2022 (обновлено: 18:57 11.05.2022)
 
Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы

Аллард Кастелейн: санкции против России воздействуют на работу крупнейшего порта Европы

© Fotolia / Ralf GoschРоттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.
По его словам, вводимые пакеты санкций в отношении России по-разному отражаются на логистических цепочках. То есть, если санкции связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок.
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"Пока мы видим возрастающее воздействие (санкций), но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года", - заявил Кастелейн в интервью агентству Блумберг.
На вопрос о влиянии санкций на поставки энергоресурсов, он заявил, что за последнее время отмечается снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако российская нефть продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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