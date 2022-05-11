18:48 11.05.2022 (обновлено: 18:57 11.05.2022)
Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы
Аллард Кастелейн: санкции против России воздействуют на работу крупнейшего порта Европы
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.
По его словам, вводимые пакеты санкций в отношении России по-разному отражаются на логистических цепочках. То есть, если санкции связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок.
"Пока мы видим возрастающее воздействие (санкций), но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года", - заявил Кастелейн в интервью агентству Блумберг.
На вопрос о влиянии санкций на поставки энергоресурсов, он заявил, что за последнее время отмечается снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако российская нефть продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.