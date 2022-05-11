https://ria.ru/20220511/evropa-1787981371.html

Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы

Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы - РИА Новости, 11.05.2022

Санкции против России повлияли на работу крупнейшего порта Европы

Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:48

2022-05-11T18:48

2022-05-11T18:57

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

украина

urals

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Санкции в отношении России оказывают воздействие на работу порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе, более значительное влияние ожидается до конца года, заявил глава администрации порта Аллард Кастелейн.По его словам, вводимые пакеты санкций в отношении России по-разному отражаются на логистических цепочках. То есть, если санкции связаны с ценностью товаров, то все эти товары и контейнеры должны проверяться, и таким образом есть риск создания затора в цепочке поставок."Пока мы видим возрастающее воздействие (санкций), но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года", - заявил Кастелейн в интервью агентству Блумберг.На вопрос о влиянии санкций на поставки энергоресурсов, он заявил, что за последнее время отмечается снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако российская нефть продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие страны.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html

https://ria.ru/20220511/sanktsii-1787927401.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, украина, urals