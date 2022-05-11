https://ria.ru/20220511/ekstremizm-1787888107.html

В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники

В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники - РИА Новости, 11.05.2022

В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники

Журналисту из белорусского города Барановичи (Брестская область) Юрию Гонцеревичу предъявлено обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:07

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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Журналисту из белорусского города Барановичи (Брестская область) Юрию Гонцеревичу предъявлено обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий российской военной техники Telegram-каналам, сообщила лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов."Барановичскому журналисту Юрию Гонцеревичу, задержанному две недели назад, предъявили обвинение по статье "Содействие экстремистской деятельности" и перевели в барановичское СИЗО номер шесть. В соответствии с предъявленным обвинением журналисту грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении ассоциации.По ее данным, журналисту инкриминируют передачу фотографий российской военной техники новостным интернет-ресурсам, которые в Белоруссии признаны экстремистскими. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в заключении находятся 25 представителей медиа.В свою очередь на сайте генпрокуратуры сообщается, что "заместитель барановичского межрайонного прокурора санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего местного жителя Г. (полностью фамилия в сообщении не указывается – ред.), которому инкриминировано иное содействие экстремистской деятельности".Согласно сообщению, в ходе предварительного расследования установлено, что мужчина 2 марта 2022 года с целью содействия экстремистской деятельности переслал сведения в Telegram-бот "Радыё Свабода|Бот" канала "Радыё свабода – Беларусь", информационная продукция которого судом ранее признана экстремистскими материалами. "Переданная информация стала доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц в сети Интернет", - констатировали в прокуратуре.В сообщении подчеркивается, что "применение названной меры пресечения прокуратура санкционировала с учетом обстоятельств и тяжести содеянного, информации о личности обвиняемого". В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, в том числе направленные на установление причастности мужчины к совершению иных преступлений.

https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, в мире, россия, вооруженные силы рф