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В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники - РИА Новости, 11.05.2022
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В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники
В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники - РИА Новости, 11.05.2022
В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники
Журналисту из белорусского города Барановичи (Брестская область) Юрию Гонцеревичу предъявлено обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:07
2022-05-11T13:07
белоруссия
в мире
россия
вооруженные силы рф
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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Журналисту из белорусского города Барановичи (Брестская область) Юрию Гонцеревичу предъявлено обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий российской военной техники Telegram-каналам, сообщила лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов."Барановичскому журналисту Юрию Гонцеревичу, задержанному две недели назад, предъявили обвинение по статье "Содействие экстремистской деятельности" и перевели в барановичское СИЗО номер шесть. В соответствии с предъявленным обвинением журналисту грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении ассоциации.По ее данным, журналисту инкриминируют передачу фотографий российской военной техники новостным интернет-ресурсам, которые в Белоруссии признаны экстремистскими. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в заключении находятся 25 представителей медиа.В свою очередь на сайте генпрокуратуры сообщается, что "заместитель барановичского межрайонного прокурора санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего местного жителя Г. (полностью фамилия в сообщении не указывается – ред.), которому инкриминировано иное содействие экстремистской деятельности".Согласно сообщению, в ходе предварительного расследования установлено, что мужчина 2 марта 2022 года с целью содействия экстремистской деятельности переслал сведения в Telegram-бот "Радыё Свабода|Бот" канала "Радыё свабода – Беларусь", информационная продукция которого судом ранее признана экстремистскими материалами. "Переданная информация стала доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц в сети Интернет", - констатировали в прокуратуре.В сообщении подчеркивается, что "применение названной меры пресечения прокуратура санкционировала с учетом обстоятельств и тяжести содеянного, информации о личности обвиняемого". В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, в том числе направленные на установление причастности мужчины к совершению иных преступлений.
https://ria.ru/20220510/belorussiya-1787772910.html
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белоруссия, в мире, россия, вооруженные силы рф
13:07 11.05.2022
 
В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото военной техники

Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фото российской военной техники

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Журналисту из белорусского города Барановичи (Брестская область) Юрию Гонцеревичу предъявлено обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий российской военной техники Telegram-каналам, сообщила лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов.
"Барановичскому журналисту Юрию Гонцеревичу, задержанному две недели назад, предъявили обвинение по статье "Содействие экстремистской деятельности" и перевели в барановичское СИЗО номер шесть. В соответствии с предъявленным обвинением журналисту грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении ассоциации.
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По ее данным, журналисту инкриминируют передачу фотографий российской военной техники новостным интернет-ресурсам, которые в Белоруссии признаны экстремистскими. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в заключении находятся 25 представителей медиа.
В свою очередь на сайте генпрокуратуры сообщается, что "заместитель барановичского межрайонного прокурора санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего местного жителя Г. (полностью фамилия в сообщении не указывается – ред.), которому инкриминировано иное содействие экстремистской деятельности".
Согласно сообщению, в ходе предварительного расследования установлено, что мужчина 2 марта 2022 года с целью содействия экстремистской деятельности переслал сведения в Telegram-бот "Радыё Свабода|Бот" канала "Радыё свабода – Беларусь", информационная продукция которого судом ранее признана экстремистскими материалами. "Переданная информация стала доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц в сети Интернет", - констатировали в прокуратуре.
В сообщении подчеркивается, что "применение названной меры пресечения прокуратура санкционировала с учетом обстоятельств и тяжести содеянного, информации о личности обвиняемого". В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, в том числе направленные на установление причастности мужчины к совершению иных преступлений.
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