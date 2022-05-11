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Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату - РИА Новости, 11.05.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html
Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату
Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату - РИА Новости, 11.05.2022
Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату
Все медицинские работники – лауреаты учрежденной в прошлом году губернаторской премии "Профессия - Жизнь" в Архангельской области будут получать дополнительные... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:41
2022-05-11T19:41
архангельская область
россия
общество
александр цыбульский
архангельская область
врачи
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Все медицинские работники – лауреаты учрежденной в прошлом году губернаторской премии "Профессия - Жизнь" в Архангельской области будут получать дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сейчас разрабатываем изменения в нормативные документы. Планируем назначить выплаты с 1 сентября. Думаю, это будет хорошим дополнением к единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей, которую лауреаты премии получают за победу", – написал Цыбульский.Он также отметил, что власти также сделают период голосования за кандидатов более продолжительным, чтобы как можно больше людей смогли принять в нем участие. Глава региона, уточнил, что новая мера социальной поддержки касается как тех, кто уже победил в общенародном голосовании по выбору лучших представителей медицинских профессий, так и тех, кто только будет участвовать в новых конкурсах.Премия медицинским работникам "Профессия – Жизнь" учреждена в прошлом году по поручению Александра Цыбульского, озвученному в ходе ежегодного послания главы региона Архангельскому областному Собранию депутатов. В августе 2021 года был объявлен конкурс по определению лауреатов премии.Голосование проходило в режиме онлайн, принять участие в нем мог любой житель региона. По итогам голосования были определены 20 победителей – лауреатов премии. Ими стали не только врачи, но и фельдшеры, и медицинские сестры. Наградой лауреатам стала единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.В конце февраля 2022 года губернатор поручил правительству Архангельской области расширить возможности поощрения лауреатов губернаторской премии "Профессия – Жизнь" и сделать эту поддержку не единовременной, а регулярной. В ближайшее время в нормативные документы, которыми регламентируется система поощрения лауреатов премии, будут внесены соответствующие изменения.
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россия, общество, александр цыбульский, архангельская область, врачи
19:41 11.05.2022
 
Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату

Архангельские врачи — лауреаты премии будут получать доплату в десять тысяч рублей в месяц

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Все медицинские работники – лауреаты учрежденной в прошлом году губернаторской премии "Профессия - Жизнь" в Архангельской области будут получать дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
"Сейчас разрабатываем изменения в нормативные документы. Планируем назначить выплаты с 1 сентября. Думаю, это будет хорошим дополнением к единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей, которую лауреаты премии получают за победу", – написал Цыбульский.
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Он также отметил, что власти также сделают период голосования за кандидатов более продолжительным, чтобы как можно больше людей смогли принять в нем участие. Глава региона, уточнил, что новая мера социальной поддержки касается как тех, кто уже победил в общенародном голосовании по выбору лучших представителей медицинских профессий, так и тех, кто только будет участвовать в новых конкурсах.
Премия медицинским работникам "Профессия – Жизнь" учреждена в прошлом году по поручению Александра Цыбульского, озвученному в ходе ежегодного послания главы региона Архангельскому областному Собранию депутатов. В августе 2021 года был объявлен конкурс по определению лауреатов премии.
Голосование проходило в режиме онлайн, принять участие в нем мог любой житель региона. По итогам голосования были определены 20 победителей – лауреатов премии. Ими стали не только врачи, но и фельдшеры, и медицинские сестры. Наградой лауреатам стала единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
В конце февраля 2022 года губернатор поручил правительству Архангельской области расширить возможности поощрения лауреатов губернаторской премии "Профессия – Жизнь" и сделать эту поддержку не единовременной, а регулярной. В ближайшее время в нормативные документы, которыми регламентируется система поощрения лауреатов премии, будут внесены соответствующие изменения.
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Архангельская областьРоссияОбществоАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьврачи
 
 
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