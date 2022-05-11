https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html

Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату

Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату - РИА Новости, 11.05.2022

Архангельские медики — лауреаты премии будут получать доплату

Все медицинские работники – лауреаты учрежденной в прошлом году губернаторской премии "Профессия - Жизнь" в Архангельской области будут получать дополнительные... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:41

2022-05-11T19:41

2022-05-11T19:41

архангельская область

россия

общество

александр цыбульский

архангельская область

врачи

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Все медицинские работники – лауреаты учрежденной в прошлом году губернаторской премии "Профессия - Жизнь" в Архангельской области будут получать дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей ежемесячно, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Сейчас разрабатываем изменения в нормативные документы. Планируем назначить выплаты с 1 сентября. Думаю, это будет хорошим дополнением к единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей, которую лауреаты премии получают за победу", – написал Цыбульский.Он также отметил, что власти также сделают период голосования за кандидатов более продолжительным, чтобы как можно больше людей смогли принять в нем участие. Глава региона, уточнил, что новая мера социальной поддержки касается как тех, кто уже победил в общенародном голосовании по выбору лучших представителей медицинских профессий, так и тех, кто только будет участвовать в новых конкурсах.Премия медицинским работникам "Профессия – Жизнь" учреждена в прошлом году по поручению Александра Цыбульского, озвученному в ходе ежегодного послания главы региона Архангельскому областному Собранию депутатов. В августе 2021 года был объявлен конкурс по определению лауреатов премии.Голосование проходило в режиме онлайн, принять участие в нем мог любой житель региона. По итогам голосования были определены 20 победителей – лауреатов премии. Ими стали не только врачи, но и фельдшеры, и медицинские сестры. Наградой лауреатам стала единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.В конце февраля 2022 года губернатор поручил правительству Архангельской области расширить возможности поощрения лауреатов губернаторской премии "Профессия – Жизнь" и сделать эту поддержку не единовременной, а регулярной. В ближайшее время в нормативные документы, которыми регламентируется система поощрения лауреатов премии, будут внесены соответствующие изменения.

https://ria.ru/20220421/universitet-1784779738.html

https://ria.ru/20220505/yungi-1787008624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, александр цыбульский, архангельская область, врачи