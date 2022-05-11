https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787978541.html
"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии
"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии - РИА Новости, 11.05.2022
"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии
Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляция в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов.
2022-05-11T18:37
2022-05-11T18:37
2022-05-11T18:37
видео
болгария
строительство
бизнес
санкции
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Мелкий бизнес переживает не лучшие времени. Житель Софии, строитель Николай Белев считает санкции своей страны в отношении России неуместными – они сказываются в том числе на благосостоянии болгар.
болгария
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии
Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляции в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов. Мелкий бизнес переживает не лучшие времени. Житель Софии, строитель Николай Белев считает санкции своей страны в отношении России неуместными – они сказываются в том числе на благосостоянии болгар.
2022-05-11T18:37
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, болгария, строительство, бизнес, санкции, видео
"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии
Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляция в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов.
2022-05-11T18:37
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PT1M12S
"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии
Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляция в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов.