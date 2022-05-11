https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787978541.html

"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии

"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии - РИА Новости, 11.05.2022

"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии

Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляция в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов.

2022-05-11T18:37

2022-05-11T18:37

2022-05-11T18:37

видео

болгария

строительство

бизнес

санкции

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Мелкий бизнес переживает не лучшие времени. Житель Софии, строитель Николай Белев считает санкции своей страны в отношении России неуместными – они сказываются в том числе на благосостоянии болгар.

болгария

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляции в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов. Мелкий бизнес переживает не лучшие времени. Житель Софии, строитель Николай Белев считает санкции своей страны в отношении России неуместными – они сказываются в том числе на благосостоянии болгар. 2022-05-11T18:37 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, болгария, строительство, бизнес, санкции, видео