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Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 11.05.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220511/blagoustroystvo-1787973699.html
Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 11.05.2022
Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 153 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году по программе "Формирование... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:04
2022-05-11T18:04
нижегородская область
общество
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 153 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Голосование проходит на сайте https://golosza.ru с 15 апреля по 30 мая. Тем жителям области, у которых есть сложности с доступом в интернет, помогают проголосовать волонтеры. Волонтерские пункты работают в районных МФЦ и многих торговых центрах.Глава региона отметил, что, как показывает практика, люди, которые активно участвуют в голосовании, потом часто еще и контролируют работу подрядчиков. "Благодаря такой совместной работе мы получаем востребованные, комфортные, современные места для отдыха во всех районах области", - подчеркнул Никитин.В Нижегородской области на сегодняшний день самые активные участники рейтингового голосования – жители Навашина: там за будущее благоустройство общественных пространств высказался практически каждый десятый. В Нижнем Новгороде, с учетом численности населения, самые активные – жители Московского и Приокского районов.Всего в Нижегородской области выбрать территории для благоустройства могут жители 19 муниципальных образований региона с населением более 20 тысяч человек. Голосование заканчивается 30 мая.
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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
18:04 11.05.2022
 
Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 153 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Более 153 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Голосование проходит на сайте https://golosza.ru с 15 апреля по 30 мая. Тем жителям области, у которых есть сложности с доступом в интернет, помогают проголосовать волонтеры. Волонтерские пункты работают в районных МФЦ и многих торговых центрах.
"Призываю тех нижегородцев, кто еще не принял участие в рейтинговом голосовании, найти время и отдать свой голос. После подведения итогов голосования пройдет выбор тематического наполнения общественного пространства, и на его основании уже будет подготовлен проект", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что, как показывает практика, люди, которые активно участвуют в голосовании, потом часто еще и контролируют работу подрядчиков. "Благодаря такой совместной работе мы получаем востребованные, комфортные, современные места для отдыха во всех районах области", - подчеркнул Никитин.
В Нижегородской области на сегодняшний день самые активные участники рейтингового голосования – жители Навашина: там за будущее благоустройство общественных пространств высказался практически каждый десятый. В Нижнем Новгороде, с учетом численности населения, самые активные – жители Московского и Приокского районов.
Всего в Нижегородской области выбрать территории для благоустройства могут жители 19 муниципальных образований региона с населением более 20 тысяч человек. Голосование заканчивается 30 мая.
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