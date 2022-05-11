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Более 17 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Более 17 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 17 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 11.05.2022
Более 17 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 17 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:57
2022-05-11T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
донецкая народная республика
ростовская область
луганская народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, ростовская область, луганская народная республика, украина
09:57 11.05.2022
 
Более 17 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Более 17 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", - говорится в сообщении.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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