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На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 11.05.2022
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На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур
На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 11.05.2022
На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур
Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:29
2022-05-11T16:29
мария захарова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Кроме того, 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Кириллов напомнил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html
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мария захарова, сша, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире
16:29 11.05.2022
 
На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур

Начальник РХБЗ Кириллов: на Украине нашли десять БПЛА с емкостями для распыления рецептур

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдин из украинских БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями
Один из украинских БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
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Один из украинских БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Кроме того, 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
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Кириллов напомнил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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