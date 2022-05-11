https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787945610.html

На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур

На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур - РИА Новости, 11.05.2022

На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур

Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:29

2022-05-11T16:29

2022-05-11T16:29

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Кроме того, 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Кириллов напомнил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мария захарова, сша, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире