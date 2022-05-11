На Украине нашли десять беспилотников с емкостями для распыления рецептур
Начальник РХБЗ Кириллов: на Украине нашли десять БПЛА с емкостями для распыления рецептур
Один из украинских БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десять беспилотников, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, были найдены в районе населенного пункта Каховка в конце апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Кроме того, 9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Кириллов напомнил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.