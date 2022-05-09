https://ria.ru/20220509/znamena-1787646979.html

Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова

Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова - РИА Новости, 09.05.2022

Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова

Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:34

2022-05-09T14:34

2022-05-09T14:48

день победы — 2022

общество

ай-петри

бахчисарай (крым)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспас" традиционно установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри на высоте 1234 метра. Алуштинские коллеги водрузили знамя на вершине Куш-Кая, высота которой 1339 метров. Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда водрузили знамя на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в районе Бахчисарая.Акция подъема флага на зубцы Ай-Петри продолжается более 40 лет. Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС) на протяжении многих лет 9 мая ровно в 10 утра поднимали на высоту 1234 метра. Сейчас их традицию продолжают альпинисты отряда "Крым-Спас".Красные знамена на День Победы традиционно поднимают на знаковых вершинах Крыма, где в годы оккупации полуострова активно действовали партизаны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/parad-1787626231.html

ай-петри

бахчисарай (крым)

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ай-петри, бахчисарай (крым), республика крым