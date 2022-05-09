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Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/znamena-1787646979.html
Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова
Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова - РИА Новости, 09.05.2022
Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова
Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:34
2022-05-09T14:48
день победы — 2022
общество
ай-петри
бахчисарай (крым)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспас" традиционно установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри на высоте 1234 метра. Алуштинские коллеги водрузили знамя на вершине Куш-Кая, высота которой 1339 метров. Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда водрузили знамя на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в районе Бахчисарая.Акция подъема флага на зубцы Ай-Петри продолжается более 40 лет. Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС) на протяжении многих лет 9 мая ровно в 10 утра поднимали на высоту 1234 метра. Сейчас их традицию продолжают альпинисты отряда "Крым-Спас".Красные знамена на День Победы традиционно поднимают на знаковых вершинах Крыма, где в годы оккупации полуострова активно действовали партизаны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ай-петри
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общество, ай-петри, бахчисарай (крым), республика крым
14:34 09.05.2022 (обновлено: 14:48 09.05.2022)
 
Красные знамена установили в День Победы на горных пиках полуострова

Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспас" установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри
Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда Крым-Спас совместно с представителями Россоюзспас установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Спасатели Крыма в день Победы установили красные знамена на горных пиках Крыма, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспас" традиционно установили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри на высоте 1234 метра. Алуштинские коллеги водрузили знамя на вершине Куш-Кая, высота которой 1339 метров. Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда водрузили знамя на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в районе Бахчисарая.
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым, ветеранами спасательных служб Крыма и волонтерами водрузили знамя Победы на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в Бахчисарае
Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым, ветеранами спасательных служб Крыма и волонтерами водрузили знамя Победы на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым, ветеранами спасательных служб Крыма и волонтерами водрузили знамя Победы на гору Сувлу-Кая (Мокрая скала) в Бахчисарае
Акция подъема флага на зубцы Ай-Петри продолжается более 40 лет. Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС) на протяжении многих лет 9 мая ровно в 10 утра поднимали на высоту 1234 метра. Сейчас их традицию продолжают альпинисты отряда "Крым-Спас".
Красные знамена на День Победы традиционно поднимают на знаковых вершинах Крыма, где в годы оккупации полуострова активно действовали партизаны.
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