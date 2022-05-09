https://ria.ru/20220509/zelenskiy-1787661466.html

Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая

Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022

Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая

Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:52

2022-05-09T15:52

2022-05-09T18:18

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом", проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. В ведомстве утверждают, что уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью там называют освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html

https://ria.ru/20220509/putin-1787589500.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, рамзан кадыров, донбасс, украина, россия, владимир зеленский