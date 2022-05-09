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Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022
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Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая
Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2022
Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая
Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:52
2022-05-09T18:18
в мире
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рамзан кадыров
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом", проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. В ведомстве утверждают, что уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью там называют освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/propaganda-1786550573.html
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в мире, владимир путин, рамзан кадыров, донбасс, украина, россия, владимир зеленский
15:52 09.05.2022 (обновлено: 18:18 09.05.2022)
 
Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая

Президент Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к публикации о 9 Мая

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом", проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. В ведомстве утверждают, что уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью там называют освобождение Донбасса.
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