https://ria.ru/20220509/zayavlenie-1787703964.html

Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"

Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад" - РИА Новости, 09.05.2022

Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:49

2022-05-09T22:49

2022-05-09T22:50

в мире

дмитрий рогозин

роскосмос

илон маск

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад"."Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании "творца" и призывом "исповедаться", если тот знает о его существовании.За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". До этого он "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину и таким образом "причастности" Маска к снабжению украинских войск.Ранее сообщалось, что, согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.

https://ria.ru/20220509/mask-1787600780.html

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в мире, дмитрий рогозин, роскосмос, илон маск