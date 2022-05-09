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Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад" - РИА Новости, 09.05.2022
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Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"
Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад" - РИА Новости, 09.05.2022
Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:49
2022-05-09T22:50
в мире
дмитрий рогозин
роскосмос
илон маск
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад"."Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании "творца" и призывом "исповедаться", если тот знает о его существовании.За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". До этого он "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину и таким образом "причастности" Маска к снабжению украинских войск.Ранее сообщалось, что, согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.
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в мире, дмитрий рогозин, роскосмос, илон маск
22:49 09.05.2022 (обновлено: 22:50 09.05.2022)
 
Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад".
"Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании "творца" и призывом "исповедаться", если тот знает о его существовании.
За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". До этого он "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину и таким образом "причастности" Маска к снабжению украинских войск.
Ранее сообщалось, что, согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:17
Маск оставил сообщение о своей "смерти при загадочных обстоятельствах"
 
В миреДмитрий РогозинРоскосмосИлон Маск
 
 
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