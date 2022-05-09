22:49 09.05.2022 (обновлено: 22:50 09.05.2022)
Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "не против попасть в ад"
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что "не против попасть в ад".
"Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию пользователя с вопросом к миллиардеру о существовании "творца" и призывом "исповедаться", если тот знает о его существовании.
За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором спекулирует о своей "смерти при загадочных обстоятельствах". До этого он "поделился" заявлением главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, в котором речь шла о поставках интернет-оборудования Starlink на Украину и таким образом "причастности" Маска к снабжению украинских войск.
Ранее сообщалось, что, согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, спутники Starlink Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе. Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи.