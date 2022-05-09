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Суд Парижа приговорил экс-премьера Франции к году тюрьмы
Суд Парижа приговорил экс-премьера Франции к году тюрьмы - РИА Новости, 09.05.2022
Суд Парижа приговорил экс-премьера Франции к году тюрьмы
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве супруги, передает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:53
2022-05-09T15:53
2022-05-09T15:54
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве супруги, передает телеканал BFMTV.Апелляционный суд Парижа в понедельник также признал Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов.Супруга бывшего главы правительства Пенелопа Фийон была приговорена к двум годам лишения свободы условно.В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция.Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.
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в мире, париж, франция, франсуа фийон, пенелопа фийон
15:53 09.05.2022 (обновлено: 15:54 09.05.2022)
Суд Парижа приговорил экс-премьера Франции к году тюрьмы
BFMTV: суд приговорил Франсуа Фийона к году тюрьмы из-за фиктивного трудоустройства жены
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости.
Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве супруги, передает
телеканал BFMTV.
Апелляционный суд Парижа
в понедельник также признал Фийона виновным в растрате государственных средств, соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов.
Супруга бывшего главы правительства Пенелопа Фийон
была приговорена к двум годам лишения свободы условно.
В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Также Фийон приговорен к штрафу в 375 тысяч евро, в отношении него действует десятилетний запрет занимать выборные должности. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро.
Защита Фийона сочла приговор несправедливым, была подана апелляция.
Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной.