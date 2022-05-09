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В Чите в "Бессмертном полке" пронесли портрет погибшего на Украине военного
В Чите в "Бессмертном полке" пронесли портрет погибшего на Украине военного - РИА Новости, 09.05.2022
В Чите в "Бессмертном полке" пронесли портрет погибшего на Украине военного
Глава Забайкалья прошел в "Бессмертном полке" с фото погибшего на Украине военного
2022-05-09T15:29
2022-05-09T15:29
2022-05-09T19:17
день победы — 2022
общество
день победы
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на шествии "Бессмертного полка" пронес портрет погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Александра Штукерта, видео глава региона опубликовал на своей странице во "ВКонтакте"."С этой стороны у меня Александр Штукерт… К сожалению, ничего не ново под этим небом. Зло борется с добром все время. И наши ребята вынуждены там восстанавливать мир, добро, правду. Прекрасные ребята уходят", — сказал Осипов.Губернатор добавил, что во время его визита в расположение российской армии он познакомился со Штукертом. По словам Осипова, военнослужащий оставил большое впечатление."Наш долг, чтобы каждый, во-первых, хранил память тех жертв, которые были отданы во время Великой Отечественной войны за нашу свободу и независимость. А во-вторых, сегодня эту память практически реализовывать в помощи нашей армии. В единстве нашего народа", — отметил он.Акцию "Бессмертный полк" проводят в России и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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https://ria.ru/20220509/uss-1787647092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день победы, забайкальский край, александр осипов
15:29 09.05.2022 (обновлено: 19:17 09.05.2022)
В Чите в "Бессмертном полке" пронесли портрет погибшего на Украине военного
Глава Забайкалья Осипов пронес в "Бессмертном полке" портрет погибшего на Украине военного
Глава Забайкалья прошел в "Бессмертном полке" с фото погибшего на Украине военного
ЧИТА, 9 мая — РИА Новости.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на шествии "Бессмертного полка" пронес портрет погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Александра Штукерта, видео глава региона опубликовал на своей странице во "ВКонтакте"
.
"С этой стороны у меня Александр Штукерт… К сожалению, ничего не ново под этим небом. Зло борется с добром все время. И наши ребята вынуждены там восстанавливать мир, добро, правду. Прекрасные ребята уходят", — сказал Осипов.
Губернатор добавил, что во время его визита в расположение российской армии он познакомился со Штукертом. По словам Осипова, военнослужащий оставил большое впечатление.
"Наш долг, чтобы каждый, во-первых, хранил память тех жертв, которые были отданы во время Великой Отечественной войны за нашу свободу и независимость. А во-вторых, сегодня эту память практически реализовывать в помощи нашей армии. В единстве нашего народа", — отметил он.
Акцию "Бессмертный полк" проводят в России
и за рубежом. Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.
Первый "Бессмертный полк" прошел 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов. Тогда более шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной. С тех пор стало складываться сообщество координаторов из разных городов и стран.