https://ria.ru/20220509/yaponiya-1787580647.html

Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти

Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти - РИА Новости, 09.05.2022

Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти

Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T05:20

2022-05-09T05:20

2022-05-09T06:56

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита "семерки".В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю."Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, то мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность", - сказал премьер.Важность проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" отметил и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются крайне важными проектами для нашей страны, которая в большей части зависит от импорта энергии. Мы продолжим сохранять долю в них с точки зрения долгосрочного стабильного обеспечения энергией и крупномасштабного производства энергии", - сказал Мацуно.В воскресенье состоялась видеоконференция лидеров G7 с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении "постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти". Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.

https://ria.ru/20220508/pomosch-1787569947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, япония, россия, в мире