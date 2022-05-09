https://ria.ru/20220509/yaponiya-1787580647.html
Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти
Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти - РИА Новости, 09.05.2022
Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти
Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:20
2022-05-09T05:20
2022-05-09T06:56
цены на нефть
япония
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365284_0:180:2710:1704_1920x0_80_0_0_58b001009fb8fbf6c4a06eca7a1a7971.jpg
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита "семерки".В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю."Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, то мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность", - сказал премьер.Важность проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" отметил и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются крайне важными проектами для нашей страны, которая в большей части зависит от импорта энергии. Мы продолжим сохранять долю в них с точки зрения долгосрочного стабильного обеспечения энергией и крупномасштабного производства энергии", - сказал Мацуно.В воскресенье состоялась видеоконференция лидеров G7 с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении "постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти". Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.
https://ria.ru/20220508/pomosch-1787569947.html
https://ria.ru/20220508/prizyv-1787559699.html
япония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365284_99:0:2611:1884_1920x0_80_0_0_66e99ca7e59621a12881baa964a6cbcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, япония, россия, в мире
05:20 09.05.2022 (обновлено: 06:56 09.05.2022)
Премьер Японии заявил о запрете на импорт российской нефти
Премьер Японии Кисида заявил о "тяжелом решении" по запрету на импорт российской нефти
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего", заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита "семерки".
"Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров "группы семи", мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность "семерки" с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров "семерки" мы решили в принципе запретить импорт российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами", - сказал Кисида.
В то же время он подтвердил намерение Японии
сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2
" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.
"Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, то мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность", - сказал премьер.
Важность проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" отметил и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Сахалин-1" и "Сахалин-2" являются крайне важными проектами для нашей страны, которая в большей части зависит от импорта энергии. Мы продолжим сохранять долю в них с точки зрения долгосрочного стабильного обеспечения энергией и крупномасштабного производства энергии", - сказал Мацуно.
В воскресенье состоялась видеоконференция лидеров G7
с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении "постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти". Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.
Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России
не было доступа к "ключевым сервисам", будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ "распространять свою пропаганду", будут продолжать кампанию против российских финансовых элит и их семей.