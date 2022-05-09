https://ria.ru/20220509/vystavka-1787659091.html

В Луганске проходит выставка техники, в том числе трофейной украинской

В Луганске проходит выставка техники, в том числе трофейной украинской - РИА Новости, 09.05.2022

В Луганске проходит выставка техники, в том числе трофейной украинской

Выставка техники и вооружения, в том числе трофейного украинского, проходит в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:35

2022-05-09T15:35

2022-05-09T20:12

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Выставка техники и вооружения, в том числе трофейного украинского, проходит в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Выставка началась на Театральной площади в центре Луганска и проходит при большом стечении народа, в том числе детей, которые с удовольствием лазят по танкам и технике, разбирают и собирают автоматы.Здесь представлены танки, БТР, БМП, стоящие на вооружении Народной милиции ЛНР, а также трофейные, захваченные у украинских военных и националистов. В частности, на выставке есть бронированная машина "Саксон" производства Великобритании, украинские машины "Козак" и "Кугуар", противотанковые комплексы NLAW и LAW, украинский беспилотник "Фурия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/donbass-1787591050.html

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Выставка трофейной техники и вооружения в Луганске Выставка техники и вооружения, в том числе трофейного, проходит в Луганске. На выставке есть бронированная машина "Саксон" производства Великобритании, противотанковые комплексы NLAW и LAW 2022-05-09T15:35 true PT1M33S

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луганск, в мире, украина, день победы, лнр, днр