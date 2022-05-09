https://ria.ru/20220509/voyna-1787608873.html

Ужасы глобальной войны не должны повториться, заявил Путин

Ужасы глобальной войны не должны повториться, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Ужасы глобальной войны не должны повториться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве заявил о долге хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, и сделать все, чтобы ужасы глобальной войны... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:52

2022-05-09T10:52

2022-05-09T11:46

день победы — 2022

день победы

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на параде Победы в Москве заявил о долге хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, и сделать все, чтобы ужасы глобальной войны не повторились."Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился", - сказал президент.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права". 2022-05-09T10:52 true PT11M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, владимир путин, россия