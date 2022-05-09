https://ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787574075.html

Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину

Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 09.05.2022

Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину

Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани призвал прекратить вооружать Украину. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:25

2022-05-09T01:25

2022-05-09T01:25

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани призвал прекратить вооружать Украину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/frantsiya-1787573948.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, франция