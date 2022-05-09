Французский евродепутат призвал прекратить вооружать Украину
Французский евродепутат Тьерри Мариани призвал прекратить вооружать Украину
Флаги ЕС. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани призвал прекратить вооружать Украину.
"Нас втягивают в чужую войну. Да, нужно прекратить вооружать Украину... Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам. Чего мы хотим? Чтобы их убили до последнего? Чтобы хорошо отжать россиян? А потом господин (президент США Джо - ред.) Байден отправит европейцев, может быть?" - заявил евродепутат в эфире телеканала RMC.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.