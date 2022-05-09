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В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина - РИА Новости, 09.05.2022
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В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина
В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина - РИА Новости, 09.05.2022
В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина
Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, пронес во время шествия "Бессмертного полка " в Волгограде депутат Госдумы Андрей... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:43
2022-05-09T18:47
день победы — 2022
общество
андрей бочаров
россия
украина
волгоградская область
день победы
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, пронес во время шествия "Бессмертного полка " в Волгограде депутат Госдумы Андрей Картаполов, который с ним был знаком, передает корреспондент РИА Новости с места события."Выполнял задачу (Зорин — Прим. ред.) в ходе спецоперации с мужеством и честью, выполнял до конца. Был окружен украинским националистами, не сдался в плен, подорвал себя гранатой. Такими ребятами надо гордиться", — сказал РИА Новости парламентарий.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Зорина, звезду Героя России.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/polk-1787629250.html
россия
украина
волгоградская область
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общество, андрей бочаров, россия, украина, волгоградская область, день победы, владимир путин, донбасс
14:43 09.05.2022 (обновлено: 18:47 09.05.2022)
 
В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина

В Волгограде на акции "Бессмертный полк" пронесли портрет погибшего на Украине офицера

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, пронес во время шествия "Бессмертного полка " в Волгограде депутат Госдумы Андрей Картаполов, который с ним был знаком, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Выполнял задачу (Зорин — Прим. ред.) в ходе спецоперации с мужеством и честью, выполнял до конца. Был окружен украинским националистами, не сдался в плен, подорвал себя гранатой. Такими ребятами надо гордиться", — сказал РИА Новости парламентарий.
Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Зорина, звезду Героя России.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине военного Дмитрия Топтуна в рядах “Бессмертного полка” - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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