https://ria.ru/20220509/volgograd-1787648732.html

В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина

В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина - РИА Новости, 09.05.2022

В Волгограде в "Бессмертном полке" пронесли портрет Героя России Зорина

Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, пронес во время шествия "Бессмертного полка " в Волгограде депутат Госдумы Андрей... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:43

2022-05-09T14:43

2022-05-09T18:47

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ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости. Портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, пронес во время шествия "Бессмертного полка " в Волгограде депутат Госдумы Андрей Картаполов, который с ним был знаком, передает корреспондент РИА Новости с места события."Выполнял задачу (Зорин — Прим. ред.) в ходе спецоперации с мужеством и честью, выполнял до конца. Был окружен украинским националистами, не сдался в плен, подорвал себя гранатой. Такими ребятами надо гордиться", — сказал РИА Новости парламентарий.Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Зорина, звезду Героя России.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/polk-1787629250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей бочаров, россия, украина, волгоградская область, день победы, владимир путин, донбасс