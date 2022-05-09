https://ria.ru/20220509/voiny-1787578192.html

В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник

В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник - РИА Новости, 09.05.2022

В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник

В День Победы в храмах Русской православной церкви традиционно возгласят молитвы о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, но мирянам естественно... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T03:13

2022-05-09T03:13

2022-05-09T03:13

день победы — 2022

религия

россия

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День Победы в храмах Русской православной церкви традиционно возгласят молитвы о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, но мирянам естественно помолиться и за павших в других конфликтах, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Однако, по его словам, помолиться в этот день можно и о воинах других эпох."Естественно помолиться и о тех, кто пал в позднейших конфликтах – будь то Афганистан, Кавказ и другие регионы – о воинах нынешнего времени. Можно молиться о павших воинах дома, а можно и в храме - присоединиться к молитве за погибших в Великой Отечественной войне или подать записки", - объяснил священник.

https://ria.ru/20220508/ikony-1787455878.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

религия, россия