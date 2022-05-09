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В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/voiny-1787578192.html
В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник
В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник - РИА Новости, 09.05.2022
В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник
В День Победы в храмах Русской православной церкви традиционно возгласят молитвы о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, но мирянам естественно... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T03:13
2022-05-09T03:13
день победы — 2022
религия
россия
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День Победы в храмах Русской православной церкви традиционно возгласят молитвы о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, но мирянам естественно помолиться и за павших в других конфликтах, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Однако, по его словам, помолиться в этот день можно и о воинах других эпох."Естественно помолиться и о тех, кто пал в позднейших конфликтах – будь то Афганистан, Кавказ и другие регионы – о воинах нынешнего времени. Можно молиться о павших воинах дома, а можно и в храме - присоединиться к молитве за погибших в Великой Отечественной войне или подать записки", - объяснил священник.
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религия, россия
03:13 09.05.2022
 
В День Победы можно помолиться о всех погибших воинах, рассказал священник

Священник Козлов рассказал, что в День Победы можно помолиться о всех погибших воинах

© Фото : Андрей ПугачПразднование Дня Победы в Москве
Празднование Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Андрей Пугач
Празднование Дня Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День Победы в храмах Русской православной церкви традиционно возгласят молитвы о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, но мирянам естественно помолиться и за павших в других конфликтах, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
"Девятого мая в храмах проводят благодарственный молебен с воспоминанием о Победе в Великой Отечественной войне и литию о воинах, погибших в те великие, трагические годы. Это дело важное, доброе – хранить память о всех наших соотечественниках, граждан сопредельных стран и союзников, которые положили свою жизнь за то, чтобы фашизм был побежден", - сказал Козлов.
Однако, по его словам, помолиться в этот день можно и о воинах других эпох.
"Естественно помолиться и о тех, кто пал в позднейших конфликтах – будь то Афганистан, Кавказ и другие регионы – о воинах нынешнего времени. Можно молиться о павших воинах дома, а можно и в храме - присоединиться к молитве за погибших в Великой Отечественной войне или подать записки", - объяснил священник.
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