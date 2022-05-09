https://ria.ru/20220509/vladivostok-1787578950.html

Во Владивостоке прошел парад Победы

Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Во Владивостоке прошел парад Победы

Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T04:15

2022-05-09T04:15

2022-05-09T05:59

день победы — 2022

владивосток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731542250_0:125:3092:1864_1920x0_80_0_0_d119c16a12881affd249af8b46f3ac3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих, спасателей, курсантов, было задействовано несколько десятков единиц современной военной техники.В понедельник во Владивостоке теплая солнечная погода. На центральной площади собрались сотни зрителей, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом парада по Светланской улице в центре города военные пронесли государственный флаг России и Знамя Победы. Собравшихся с Днем Победы поздравил глава Приморского края Олег Кожемяко."Из Приморья на фронт ушли 200 тысяч наших земляков. Одна треть не вернулась. Они защищали Москву, воевали в Сталинграде, защищали Ленинград, брали Берлин, освободили Европу, Манчжурию, Корею,191 воин-приморец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза", - отметил Кожемяко.Парад начался в 10.00 местного времени (03.00 мск). Командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц объехал парадные расчеты, поприветствовал и поздравил участников парада с Днем Победы."Мы будем всегда беречь родину, как это делали вы - солдаты Победы. Не допустим предательства и забвения героев, всех тех, кто, не жалея себя, подарил нам счастье жить свободной мирной жизнью. Мы благодарим наших ветеранов, мы гордимся вами. С праздником, с днем Великой Победы", - сказал Авакянц.Парад открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Нахимовцы задали темп и ритм движения парадных расчетов. После этого мимо центральной площади промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. В том числе уже не первый год в параде участвовал сводный расчет военнослужащих-женщин Центра связи Тихоокеанского флота.Также по улице Светланской прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления ФСИН, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока и юнармейцы.Всего, по данным ТОФ, к участию в параде во Владивостоке привлечено более 1,8 тысячи человек, в том числе свыше 1 тысячи – военнослужащие флота.После прохождения парадных расчетов по центральной улице двинулась механизированная колонна, свыше 30 единиц военной техники. Первыми прошли символы Победы – легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85. Также зрители увидели ИСУ-122 – советскую тяжелую самоходно-артиллерийскую установку периода Великой Отечественной войны. Она выполнена на базе тяжелого советского танка "Иосиф Сталин".Также прошла новая техника: современные танки Т-80, боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автомобиль группы разминирования "САГР", дымовая машина ТДА-3 на базе машины "КамАЗ".Следом пошла колонна автомобилей военных лет из коллекции музея исторической техники на базе военно-патриотического клуба "Техника ХХ века в Приморском крае": знаменитый ГАЗ-67Б, внедорожник Willys MB американского производства 1944 года выпуска, газогенераторный автомобиль ЗИС-21, знаменитая "Катюша" на базе машины ЗИС-6 и другие автомобили.По завершению военного парада по центральной улице прошел "Бессмертный полк". Как уточнили журналистам в правительстве Приморья, участниками этой акции во Владивостоке стали 35 тысяч человек.На Корабельной набережной города уже развернута выставка современной военной техники Береговых войск ТОФ. Вечером жители Владивостока и Уссурийска смогут увидеть праздничные артиллерийские салюты.

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787573389.html

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, россия