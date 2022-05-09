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Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Во Владивостоке прошел парад Победы
Во Владивостоке прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Во Владивостоке прошел парад Победы
Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T04:15
2022-05-09T05:59
день победы — 2022
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих, спасателей, курсантов, было задействовано несколько десятков единиц современной военной техники.В понедельник во Владивостоке теплая солнечная погода. На центральной площади собрались сотни зрителей, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом парада по Светланской улице в центре города военные пронесли государственный флаг России и Знамя Победы. Собравшихся с Днем Победы поздравил глава Приморского края Олег Кожемяко."Из Приморья на фронт ушли 200 тысяч наших земляков. Одна треть не вернулась. Они защищали Москву, воевали в Сталинграде, защищали Ленинград, брали Берлин, освободили Европу, Манчжурию, Корею,191 воин-приморец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза", - отметил Кожемяко.Парад начался в 10.00 местного времени (03.00 мск). Командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц объехал парадные расчеты, поприветствовал и поздравил участников парада с Днем Победы."Мы будем всегда беречь родину, как это делали вы - солдаты Победы. Не допустим предательства и забвения героев, всех тех, кто, не жалея себя, подарил нам счастье жить свободной мирной жизнью. Мы благодарим наших ветеранов, мы гордимся вами. С праздником, с днем Великой Победы", - сказал Авакянц.Парад открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Нахимовцы задали темп и ритм движения парадных расчетов. После этого мимо центральной площади промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. В том числе уже не первый год в параде участвовал сводный расчет военнослужащих-женщин Центра связи Тихоокеанского флота.Также по улице Светланской прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления ФСИН, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока и юнармейцы.Всего, по данным ТОФ, к участию в параде во Владивостоке привлечено более 1,8 тысячи человек, в том числе свыше 1 тысячи – военнослужащие флота.После прохождения парадных расчетов по центральной улице двинулась механизированная колонна, свыше 30 единиц военной техники. Первыми прошли символы Победы – легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85. Также зрители увидели ИСУ-122 – советскую тяжелую самоходно-артиллерийскую установку периода Великой Отечественной войны. Она выполнена на базе тяжелого советского танка "Иосиф Сталин".Также прошла новая техника: современные танки Т-80, боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автомобиль группы разминирования "САГР", дымовая машина ТДА-3 на базе машины "КамАЗ".Следом пошла колонна автомобилей военных лет из коллекции музея исторической техники на базе военно-патриотического клуба "Техника ХХ века в Приморском крае": знаменитый ГАЗ-67Б, внедорожник Willys MB американского производства 1944 года выпуска, газогенераторный автомобиль ЗИС-21, знаменитая "Катюша" на базе машины ЗИС-6 и другие автомобили.По завершению военного парада по центральной улице прошел "Бессмертный полк". Как уточнили журналистам в правительстве Приморья, участниками этой акции во Владивостоке стали 35 тысяч человек.На Корабельной набережной города уже развернута выставка современной военной техники Береговых войск ТОФ. Вечером жители Владивостока и Уссурийска смогут увидеть праздничные артиллерийские салюты.
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владивосток, россия
04:15 09.05.2022 (обновлено: 05:59 09.05.2022)
 
Во Владивостоке прошел парад Победы

Во Владивостоке прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПарад Победы во Владивостоке
Парад Победы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Парад Победы во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, в нем приняли участие свыше 1,8 тысячи военнослужащих, спасателей, курсантов, было задействовано несколько десятков единиц современной военной техники.
В понедельник во Владивостоке теплая солнечная погода. На центральной площади собрались сотни зрителей, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом парада по Светланской улице в центре города военные пронесли государственный флаг России и Знамя Победы. Собравшихся с Днем Победы поздравил глава Приморского края Олег Кожемяко.
"Из Приморья на фронт ушли 200 тысяч наших земляков. Одна треть не вернулась. Они защищали Москву, воевали в Сталинграде, защищали Ленинград, брали Берлин, освободили Европу, Манчжурию, Корею,191 воин-приморец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза", - отметил Кожемяко.
Парад начался в 10.00 местного времени (03.00 мск). Командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц объехал парадные расчеты, поприветствовал и поздравил участников парада с Днем Победы.
"Мы будем всегда беречь родину, как это делали вы - солдаты Победы. Не допустим предательства и забвения героев, всех тех, кто, не жалея себя, подарил нам счастье жить свободной мирной жизнью. Мы благодарим наших ветеранов, мы гордимся вами. С праздником, с днем Великой Победы", - сказал Авакянц.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Парад открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Нахимовцы задали темп и ритм движения парадных расчетов. После этого мимо центральной площади промаршировали офицеры штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. В том числе уже не первый год в параде участвовал сводный расчет военнослужащих-женщин Центра связи Тихоокеанского флота.
Также по улице Светланской прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления ФСИН, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока и юнармейцы.
Всего, по данным ТОФ, к участию в параде во Владивостоке привлечено более 1,8 тысячи человек, в том числе свыше 1 тысячи – военнослужащие флота.
Награды на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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После прохождения парадных расчетов по центральной улице двинулась механизированная колонна, свыше 30 единиц военной техники. Первыми прошли символы Победы – легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85. Также зрители увидели ИСУ-122 – советскую тяжелую самоходно-артиллерийскую установку периода Великой Отечественной войны. Она выполнена на базе тяжелого советского танка "Иосиф Сталин".
Также прошла новая техника: современные танки Т-80, боевые машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автомобиль группы разминирования "САГР", дымовая машина ТДА-3 на базе машины "КамАЗ".
Следом пошла колонна автомобилей военных лет из коллекции музея исторической техники на базе военно-патриотического клуба "Техника ХХ века в Приморском крае": знаменитый ГАЗ-67Б, внедорожник Willys MB американского производства 1944 года выпуска, газогенераторный автомобиль ЗИС-21, знаменитая "Катюша" на базе машины ЗИС-6 и другие автомобили.
По завершению военного парада по центральной улице прошел "Бессмертный полк". Как уточнили журналистам в правительстве Приморья, участниками этой акции во Владивостоке стали 35 тысяч человек.
На Корабельной набережной города уже развернута выставка современной военной техники Береговых войск ТОФ. Вечером жители Владивостока и Уссурийска смогут увидеть праздничные артиллерийские салюты.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022ВладивостокРоссия
 
 
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