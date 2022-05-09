https://ria.ru/20220509/veterany-1787662346.html

В Харьковской области в День Победы ветераны ВДВ вышли со Знаменами Победы

В Харьковской области в День Победы ветераны ВДВ вышли со Знаменами Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Харьковской области в День Победы ветераны ВДВ вышли со Знаменами Победы

Советские ветераны ВДВ в городе Купянск Харьковской области вышли на празднование Дня Победы с флагами РФ и красными Знаменами Победы, передает корреспондент... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:57

2022-05-09T15:57

2022-05-09T21:10

день победы — 2022

сталинград

харьков

берлин (город)

воздушно-десантные войска россии

день победы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787675029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e99004ba5c72674a310b96b8e951ac74.jpg

КУПЯНСК (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 9 мая - РИА Новости. Советские ветераны ВДВ в городе Купянск Харьковской области вышли на празднование Дня Победы с флагами РФ и красными Знаменами Победы, передает корреспондент РИА Новости."Это мой прадед Георгий... это Брусиловский прорыв. А ниже на фотографии - мой дед, он прошел всю войну от Харькова до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина, он был артиллерист... Ради памяти них мы будем праздновать 9 мая каждый год. Это наш праздник и мы будем приходить на него, пока будем живы", - рассказал РИА Новости ветеран ВДВ Александр, в руках которого был российский флаг.Он также сказал, что считает русских и украинцев единым народом. "Это все обман. Людей стравили... Надеемся на то, что в конце концов, люди поймут что произошло, где действительно наши друзья и братья, а откуда пришли войны. Помиримся. А те, до кого не дошло, дойдет. Всех ребят дома ждут. Ребята, очнитесь, вас ждут", - добавил Александр.В свою очередь, советник первого главы ДНР, советник лидера фракции в ГД партии "Справедливая Россия - За правду" Александр Казаков, посетивший Купянск, поздравил жителей этого города с Днем Победы."Я очень рад, что попал на эту освобожденную территорию. Невероятно рад, что сегодня пришло много народу, несмотря на все страхи, несмотря на неопределенность. Ребята здесь молодцы, работают очень качественно, предельно вежливо. Девятое мая, День Победы - это тот фундамент, который скрепляет все наши большие народы: русские, белорусские, украинские. Это ключевое событие нашей истории и, я надеюсь, нашего будущего. Ради этого этого сейчас ребята обеспечивают жизнь людей в освобождённых городах. Я поздравляю Луганск - почти вся территория Луганской народной республики под контролем, ждали этого с 2014 года", - сказал РИА Новости Казаков.

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787650274.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787593416.html

сталинград

харьков

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ветераны ВДВ в Харьковской области на праздновании Дня Победы Советские ветераны ВДВ в Купянске в Харьковской области вышли на празднование Дня Победы с российскими флагами и красными Знаменами Победы. 2022-05-09T15:57 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сталинград, харьков, берлин (город), воздушно-десантные войска россии, день победы, в мире