https://ria.ru/20220509/veterany-1787608508.html

Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин

Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин

Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:51

2022-05-09T10:51

2022-05-09T10:51

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", - сказал Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в МосквеПрезидент добавил, что Россия чтит всех воинов союзнических армий - американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. "Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", - уточнил Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787161164.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, китай, сша, в мире, владимир путин