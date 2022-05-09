Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин
Путин: Американские ветераны хотели приехать на парад в Москве, но им запретили
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", - сказал Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".