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Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
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Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин
Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин
Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:51
2022-05-09T10:51
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", - сказал Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в МосквеПрезидент добавил, что Россия чтит всех воинов союзнических армий - американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. "Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", - уточнил Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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москва, россия, китай, сша, в мире, владимир путин
10:51 09.05.2022
 
Американским ветеранам запретили приезжать на парад в Москве, заявил Путин

Путин: Американские ветераны хотели приехать на парад в Москве, но им запретили

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Президент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин с ветеранами перед началом военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американские ветераны хотели приехать на Парад в Москве, но им запретили это делать, но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу", - сказал Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади в Москве
Президент добавил, что Россия чтит всех воинов союзнических армий - американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая. "Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", - уточнил Путин.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:04
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы — 2022МоскваРоссияКитайСШАВ миреВладимир Путин
 
 
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