https://ria.ru/20220509/veteran-1787589246.html

Ветеран из Луганска рассказала, как пережила обстрелы и голод в 2014 году

Ветеран из Луганска рассказала, как пережила обстрелы и голод в 2014 году - РИА Новости, 09.05.2022

Ветеран из Луганска рассказала, как пережила обстрелы и голод в 2014 году

Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская из Луганска пожелала участникам спецоперации на Украине победы над бандеровцами - она помнит их ещё с... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:55

2022-05-09T08:55

2022-05-09T08:56

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская из Луганска пожелала участникам спецоперации на Украине победы над бандеровцами - она помнит их ещё с послевоенных лет, а в 2014 году ей пришлось ещё раз пережить обстрелы и голод.Елена Рождественская родилась 22 июня 1926 года в Курской области - как она говорит, в день начала войны. В 1941 году поехала отмечать свой праздник к сестре в Луганскую область и здесь встретила начало войны. Рождественскую отправили на рытьё окопов. Позже она пошла в армию, воевала в составе 2-го Украинского фронта - санинструктором, шофёром и даже пулемётчицей. Служила в Сталинграде на авиационных складах, а Победу встретила в Вене. Награждена орденами "Отечественная война" и Красного знамени, медалями "За оборону Кавказа", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией"."Бандеровцы тоже тогда были. И после войны были. И при том они очень жестко обращались с народом", - вспоминает Рождественская в интервью РИА Новости.По ее словам, она и сейчас следит за новостями о спецоперации, признаваясь, что "очень хочу, чтобы наши победили".В 2014 году Рождественской пришлось снова оказаться в зоне конфликта и столкнуться с жестокостью современных украинских националистов - в Луганск вновь пришли боевые действия."Постоянно что-то взрывалось. Мы два раза спускались в подвал, а потом мама сказала, что не будет больше прятаться. Стояли в коридоре, прижимались к стенам", - вспоминает ее дочь Галина.Сейчас, когда силам ЛНР удалось освободить почти всю территорию республики, в том числе соседние к Луганску районы, Елена Ивановна и ее родные надеются, что прятаться больше не придётся."Я вам желаю мирного неба над головой и победы", - говорит Рождественская поздравляющим ее журналистам и военным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганск, лнр, день победы, украина