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Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию - РИА Новости, 09.05.2022
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Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию
Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию - РИА Новости, 09.05.2022
Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию
Жители Польши и других европейских стран в 1945 году встречали советских солдат и благодарили за освобождение от нацистов, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:33
2022-05-09T08:34
день победы — 2022
общество
абхазия
германия
день победы
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СУХУМ, 9 мая - РИА Новости. Жители Польши и других европейских стран в 1945 году встречали советских солдат и благодарили за освобождение от нацистов, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет."Бессовестные! Как они встречали тогда (в 1945 году - ред.), вешались на наши танки, обнимали нас. А как сейчас поставлен вопрос - памятники убирают. Бессовестные! У них уже нет совести", - возмущается ветеран.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
https://ria.ru/20220507/meropriyatiya-1787420792.html
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общество, абхазия, германия, день победы
08:33 09.05.2022 (обновлено: 08:34 09.05.2022)
 
Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию

Ветеран Шульгина: поляки встречали Красную армию, благодарили за освобождение от нацистов

© РИА Новости / Петр Бернштейн / Перейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год . Архивное фото
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СУХУМ, 9 мая - РИА Новости. Жители Польши и других европейских стран в 1945 году встречали советских солдат и благодарили за освобождение от нацистов, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет.
"Бессовестные! Как они встречали тогда (в 1945 году - ред.), вешались на наши танки, обнимали нас. А как сейчас поставлен вопрос - памятники убирают. Бессовестные! У них уже нет совести", - возмущается ветеран.
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Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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