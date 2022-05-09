https://ria.ru/20220509/veteran-1787587927.html

Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию

Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию - РИА Новости, 09.05.2022

Ветеран из Абхазии рассказала, как поляки встречали Красную армию

Жители Польши и других европейских стран в 1945 году встречали советских солдат и благодарили за освобождение от нацистов, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:33

2022-05-09T08:33

2022-05-09T08:34

день победы — 2022

общество

абхазия

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день победы

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СУХУМ, 9 мая - РИА Новости. Жители Польши и других европейских стран в 1945 году встречали советских солдат и благодарили за освобождение от нацистов, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина, которой в этом году исполнилось 100 лет."Бессовестные! Как они встречали тогда (в 1945 году - ред.), вешались на наши танки, обнимали нас. А как сейчас поставлен вопрос - памятники убирают. Бессовестные! У них уже нет совести", - возмущается ветеран.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20220507/meropriyatiya-1787420792.html

https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787584714.html

абхазия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, абхазия, германия, день победы