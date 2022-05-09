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Самую большую в России георгиевскую ленточку развернули на ВДНХ в Москве

Самую большую в России георгиевскую ленточку развернули на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 09.05.2022

Самую большую в России георгиевскую ленточку развернули на ВДНХ в Москве

Самую большую в России георгиевскую ленту развернули на ВДНХ в Москве, установив всероссийский рекорд, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:19

2022-05-09T20:19

2022-05-09T20:21

день победы — 2022

общество

день победы

вднх

москва

георгиевская ленточка

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самую большую в России георгиевскую ленту развернули на ВДНХ в Москве, установив всероссийский рекорд, сообщается на сайте мэра столицы."В День Победы на главной выставке страны был установлен всероссийский рекорд. В рамках акции "Самая большая лента памяти" здесь развернули георгиевскую ленту длиной 366 и шириной 7,5 метра. Общая площадь полотна — более 2700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что праздничную ленту развернули у фонтана "Дружба народов" и пронесли до площади Промышленности, где рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.Подчеркивается, что в мероприятии участвовали более 2,2 тысячи человек, среди которых суворовцы, волонтеры, а также все желающие.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, день победы, вднх, москва, георгиевская ленточка