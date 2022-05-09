20:19 09.05.2022 (обновлено: 20:21 09.05.2022)
Самую большую в России георгиевскую ленточку развернули на ВДНХ в Москве
Самую большую в России георгиевскую ленточку развернули 9 мая на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУстановление всероссийского рекорда "Самая большая лента памяти" в Москве
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самую большую в России георгиевскую ленту развернули на ВДНХ в Москве, установив всероссийский рекорд, сообщается на сайте мэра столицы.
"В День Победы на главной выставке страны был установлен всероссийский рекорд. В рамках акции "Самая большая лента памяти" здесь развернули георгиевскую ленту длиной 366 и шириной 7,5 метра. Общая площадь полотна — более 2700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что праздничную ленту развернули у фонтана "Дружба народов" и пронесли до площади Промышленности, где рекорд зафиксировали и занесли в специальный реестр.
Подчеркивается, что в мероприятии участвовали более 2,2 тысячи человек, среди которых суворовцы, волонтеры, а также все желающие.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУстановление всероссийского рекорда "Самая большая лента памяти" на ВДНХ в Москве
Установление всероссийского рекорда "Самая большая лента памяти" на ВДНХ в Москве