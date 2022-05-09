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Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса - РИА Новости, 09.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220509/vaktsina-1787594565.html
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса - РИА Новости, 09.05.2022
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:42
2022-05-09T09:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются."Продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
09:42 09.05.2022
 
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса

Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются.
"Продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 03:31Распространение коронавируса
Эксперт рассказал, как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость в России
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоКоронавирус в России
 
 
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