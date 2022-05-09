https://ria.ru/20220509/vaktsina-1787594565.html

Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса

Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса - РИА Новости, 09.05.2022

Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:42

2022-05-09T09:42

2022-05-09T09:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мурашко

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются."Продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220508/zabolevaemost-1787456475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии