https://ria.ru/20220509/vaktsina-1787594565.html
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса - РИА Новости, 09.05.2022
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:42
2022-05-09T09:42
2022-05-09T09:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что консультации с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 продолжаются."Продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220508/zabolevaemost-1787456475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от коронавируса
Мурашко: Россия продолжает консультации с ВОЗ о признании вакцины от COVID-19