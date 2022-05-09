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ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 09.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ
ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 09.05.2022
ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:14
2022-05-09T19:25
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, войска воздушно-космической обороны
19:14 09.05.2022 (обновлено: 19:25 09.05.2022)
 
ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассВойска воздушно-космической обороны
 
 
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