https://ria.ru/20220509/unichtozhenie-1787685678.html

ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ

ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 09.05.2022

ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:14

2022-05-09T19:14

2022-05-09T19:25

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756177416_0:10:3601:2036_1920x0_80_0_0_31a85d39494d2565d0aaf206aa5c7f18.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/tekhnika-1787572955.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, войска воздушно-космической обороны