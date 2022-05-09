19:14 09.05.2022 (обновлено: 19:25 09.05.2022)
ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы ВСУ
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила 11 районов с украинскими военными и техникой, четыре ротных опорных пункта и восемь складов боеприпасов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.