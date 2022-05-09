https://ria.ru/20220509/ukraina-1787629708.html

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные уничтожили два украинских пункта управления

Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и ещё 52 оперативно-тактической... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:45

2022-05-09T12:45

2022-05-09T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

лисичанск

попасная

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила 70 районов сосредоточения украинских войск, в том числе 18 высокоточными ракетами около Лисичанска и ещё 52 оперативно-тактической авиацией и вертолетами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", - рассказал генерал.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.

https://ria.ru/20220509/ukraina-1787631037.html

https://ria.ru/20220509/spetsoperatsiya-1787630507.html

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лисичанск

попасная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, лисичанск, попасная, войска воздушно-космической обороны