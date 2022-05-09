СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков
СК запросит у Минобороны данные о новых провокациях украинских силовиков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание. Мизинцев также сообщал, что боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья. Кроме того, по его словам, в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом ВС РФ.
"Следователи СК России запросят у Минобороны всю информацию по указанным фактам, тщательно изучат все сведения и примут меры к установлению причастных к этим действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения", - говорится в сообщении.