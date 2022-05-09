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СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/ukraina-1787624123.html
СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков
СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков - РИА Новости, 09.05.2022
СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков
Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:10
2022-05-09T12:10
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
россия
запорожье
краматорск
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание. Мизинцев также сообщал, что боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья. Кроме того, по его словам, в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом ВС РФ."Следователи СК России запросят у Минобороны всю информацию по указанным фактам, тщательно изучат все сведения и примут меры к установлению причастных к этим действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения", - говорится в сообщении.
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россия
запорожье
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михаил мизинцев, россия, запорожье, краматорск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, в мире
12:10 09.05.2022
 
СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков

СК запросит у Минобороны данные о новых провокациях украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание. Мизинцев также сообщал, что боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья. Кроме того, по его словам, в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом ВС РФ.
"Следователи СК России запросят у Минобороны всю информацию по указанным фактам, тщательно изучат все сведения и примут меры к установлению причастных к этим действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения", - говорится в сообщении.
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8 мая, 21:37Специальная военная операция на Украине
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевРоссияЗапорожьеКраматорскСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФВ мире
 
 
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