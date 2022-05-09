https://ria.ru/20220509/ukraina-1787624123.html

СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков

СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков - РИА Новости, 09.05.2022

СК запросит данные о новых провокациях украинских силовиков

Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:10

2022-05-09T12:10

2022-05-09T12:10

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

россия

запорожье

краматорск

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ запросит у Минобороны данные по новым фактам провокаций украинских силовиков, а также о том, что боевики пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские подразделения оборудовали огневые позиции в школе и детском саду в Краматорске. В Харькове в здании детской больницы боевики оборудовали склад боеприпасов, персонал и тяжело больных детей вынудили покинуть здание. Мизинцев также сообщал, что боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья. Кроме того, по его словам, в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом ВС РФ."Следователи СК России запросят у Минобороны всю информацию по указанным фактам, тщательно изучат все сведения и примут меры к установлению причастных к этим действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мизинцев, россия, запорожье, краматорск, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, в мире