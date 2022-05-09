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Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня - РИА Новости, 09.05.2022
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Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня
Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня - РИА Новости, 09.05.2022
Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня
Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, говорится в сообщении Восточной зоны боевого... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:27
2022-05-09T05:27
в мире
китай
тайвань
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).Учения проходили с 6 по 8 мая в "морской акватории и воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань", отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в социальной сети WeChat.Целью учений названо повышение боеспособности различных родов войск при совместных операциях.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html
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в мире, китай, тайвань
05:27 09.05.2022
 
Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения к востоку и юго-западу от Тайваня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВМС Китая
ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВМС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Учения проходили с 6 по 8 мая в "морской акватории и воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань", отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в социальной сети WeChat.
Целью учений названо повышение боеспособности различных родов войск при совместных операциях.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:57
В Пентагоне не видят признаков того, что Китай намерен напасть на Тайвань
 
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