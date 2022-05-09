https://ria.ru/20220509/ucheniya-1787580853.html

Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня - РИА Новости, 09.05.2022

Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня

Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, говорится в сообщении Восточной зоны боевого... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T05:27

2022-05-09T05:27

2022-05-09T05:27

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китай

тайвань

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ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Вооруженные силы КНР провели учения на море и в воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань, говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).Учения проходили с 6 по 8 мая в "морской акватории и воздушном пространстве к востоку и юго-западу от острова Тайвань", отмечается в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в социальной сети WeChat.Целью учений названо повышение боеспособности различных родов войск при совместных операциях.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220506/kitay-1787320222.html

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, тайвань