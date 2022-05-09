https://ria.ru/20220509/tver-1787683739.html

В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек

В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022

В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек

Традиционная акция "Бессмертный полк" собрала в Твери 39 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:15

2022-05-09T19:15

2022-05-09T19:15

тверская область

общество

игорь руденя

тверь

день победы

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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" собрала в Твери 39 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.Жители и гости города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы "Город воинской славы" до Обелиска Победы.Губернатор региона Игорь Руденя нес в колонне "Бессмертного полка" портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.Шествия также прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья.По словам главы региона, акция "Бессмертный полк" – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, и важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю "Бессмертного полка".На площади Победы в Твери состоялся концерт Хора Турецкого. Солисты коллектива встретили участников шествия песней "День Победы". В исполнении хора прозвучали любимые многими поколениями песни "Журавли", "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Белорусский вокзал" и другие.

https://ria.ru/20220509/rzhev-1787643601.html

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тверь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь руденя, тверь, день победы