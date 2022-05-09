Рейтинг@Mail.ru
В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220509/tver-1787683739.html
В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек
В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2022
В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек
Традиционная акция "Бессмертный полк" собрала в Твери 39 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:15
2022-05-09T19:15
тверская область
общество
игорь руденя
тверь
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787685766_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_04837b5a5c6bb214608104c78fcfd374.jpg
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" собрала в Твери 39 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.Жители и гости города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы "Город воинской славы" до Обелиска Победы.Губернатор региона Игорь Руденя нес в колонне "Бессмертного полка" портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.Шествия также прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья.По словам главы региона, акция "Бессмертный полк" – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, и важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю "Бессмертного полка".На площади Победы в Твери состоялся концерт Хора Турецкого. Солисты коллектива встретили участников шествия песней "День Победы". В исполнении хора прозвучали любимые многими поколениями песни "Журавли", "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Белорусский вокзал" и другие.
https://ria.ru/20220509/rzhev-1787643601.html
https://ria.ru/20220509/tver-1787658411.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787685766_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_1300b402c7abe834bff4ff06c1cecb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь руденя, тверь, день победы
19:15 09.05.2022
 

В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек

© Фото пресс-службы правительства Тверской области В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек
В Твери в шествии Бессмертного полка приняли участие 39 тысяч человек
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
В Твери в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 39 тысяч человек
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" собрала в Твери 39 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жители и гости города пронесли портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны от стелы "Город воинской славы" до Обелиска Победы.
Губернатор региона Игорь Руденя нес в колонне "Бессмертного полка" портрет своего деда Михаила Михайловича Рудени, участника прорыва блокады Ленинграда.
Шествия также прошли в разных муниципалитетах Верхневолжья.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественных мероприятий в честь 77-летия Великой Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:12Тверская область
В Ржеве День Победы отметили парадом
По словам главы региона, акция "Бессмертный полк" – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, и важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю "Бессмертного полка".
На площади Победы в Твери состоялся концерт Хора Турецкого. Солисты коллектива встретили участников шествия песней "День Победы". В исполнении хора прозвучали любимые многими поколениями песни "Журавли", "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Белорусский вокзал" и другие.

Другие новости региона читайте здесь>>

Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона в честь 77-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:33Тверская область
В Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск гарнизона
 
Тверская областьОбществоИгорь РуденяТверьДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала