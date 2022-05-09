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Российские дипломаты возложили цветы к воинскому мемориалу в Туркмении - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские дипломаты возложили цветы к воинскому мемориалу в Туркмении
Российские дипломаты возложили цветы к воинскому мемориалу в Туркмении - РИА Новости, 09.05.2022
Российские дипломаты возложили цветы к воинскому мемориалу в Туркмении
Посольство Российской Федерации в Туркмении в честь Дня Победы в понедельник организовало возложение цветов к воинскому мемориалу в городе Туркменабад (бывший... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T11:04
2022-05-09T11:04
день победы — 2022
в мире
россия
день победы
туркмения
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Туркмении в честь Дня Победы в понедельник организовало возложение цветов к воинскому мемориалу в городе Туркменабад (бывший Чарджоу), сообщает диппредставительство."В Туркменабаде, в честь Дня Победы, при участии представителей посольства России и жителей города, состоялась церемония возложение цветов на воинском мемориале", - говорится в сообщении.После церемонии возложения цветов, по мусульманской традиции, в Туркменабаде состоялась поминальная трапеза.Во время Великой Отечественной войны в тогдашнем Чарджоу работали эвакуационные госпитали. Нередко, солдаты, находившиеся там на лечении, умирали от ран. В результате, в далеком от фронтов Туркменабаде, появилось Мемориальное кладбище. Здесь похоронены тела около 200 солдат, умерших в 1941-1943 года в эвакуационных госпиталях. Это кладбище было восстановлено и благоустроено к 75-летию Победы усилиями российского посольства, местных властей и жителей города.
https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html
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в мире, россия, день победы, туркмения
11:04 09.05.2022
 
Российские дипломаты возложили цветы к воинскому мемориалу в Туркмении

Посольство России в Туркмении организовало возложение цветов к воинскому мемориалу

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Туркмении в честь Дня Победы в понедельник организовало возложение цветов к воинскому мемориалу в городе Туркменабад (бывший Чарджоу), сообщает диппредставительство.
"В Туркменабаде, в честь Дня Победы, при участии представителей посольства России и жителей города, состоялась церемония возложение цветов на воинском мемориале", - говорится в сообщении.
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"
После церемонии возложения цветов, по мусульманской традиции, в Туркменабаде состоялась поминальная трапеза.
Во время Великой Отечественной войны в тогдашнем Чарджоу работали эвакуационные госпитали. Нередко, солдаты, находившиеся там на лечении, умирали от ран. В результате, в далеком от фронтов Туркменабаде, появилось Мемориальное кладбище. Здесь похоронены тела около 200 солдат, умерших в 1941-1943 года в эвакуационных госпиталях. Это кладбище было восстановлено и благоустроено к 75-летию Победы усилиями российского посольства, местных властей и жителей города.
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