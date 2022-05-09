09:16 09.05.2022 (обновлено: 09:20 09.05.2022)
В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"
В школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде прошло шествие "Бессмертного полка"
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. ПушкинаУченики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк". Архивное фото
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости.
В этой патриотической акции, инициированной посольством Российской Федерации в Ашхабаде, приняли участие ученики школы. Они с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.
Перед началом шествия, состоялся митинг, в ходе которого, участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник-посланник российского посольство Константин Шлыков. Он отметил, что почтение к предкам это те черты, которые объединяют народы России и Туркменистана.
"Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И наверное нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться", - сказал дипломат.
Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.