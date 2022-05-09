https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787591414.html

В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"

В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"

В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:16

2022-05-09T09:16

2022-05-09T09:20

день победы — 2022

в мире

константин шлыков

туркмения

ашхабад

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787591629_0:0:2208:1242_1920x0_80_0_0_4c5c032ac8cfb891d4d61b7ce2e696f0.jpg

АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости.В этой патриотической акции, инициированной посольством Российской Федерации в Ашхабаде, приняли участие ученики школы. Они с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.Перед началом шествия, состоялся митинг, в ходе которого, участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник-посланник российского посольство Константин Шлыков. Он отметил, что почтение к предкам это те черты, которые объединяют народы России и Туркменистана."Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И наверное нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться", - сказал дипломат.Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.

https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html

https://ria.ru/20220509/polk-1787586532.html

туркмения

ашхабад

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, константин шлыков, туркмения, ашхабад, россия, день победы