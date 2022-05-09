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В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"
В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"
В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:16
2022-05-09T09:20
день победы — 2022
в мире
константин шлыков
туркмения
ашхабад
россия
день победы
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости.В этой патриотической акции, инициированной посольством Российской Федерации в Ашхабаде, приняли участие ученики школы. Они с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.Перед началом шествия, состоялся митинг, в ходе которого, участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник-посланник российского посольство Константин Шлыков. Он отметил, что почтение к предкам это те черты, которые объединяют народы России и Туркменистана."Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И наверное нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться", - сказал дипломат.Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.
https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html
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в мире, константин шлыков, туркмения, ашхабад, россия, день победы
09:16 09.05.2022 (обновлено: 09:20 09.05.2022)
 
В столице Туркмении прошло шествие "Бессмертного полка"

В школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде прошло шествие "Бессмертного полка"

© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. ПушкинаУченики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк"
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина
Ученики туркмено-российской школы имени А.С Пушкина в Ашхабаде во время акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. В туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде в понедельник состоялось шествие "Бессмертного полка", сообщает корреспондент РИА Новости.
В этой патриотической акции, инициированной посольством Российской Федерации в Ашхабаде, приняли участие ученики школы. Они с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:25День Победы — 2022
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
Перед началом шествия, состоялся митинг, в ходе которого, участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник-посланник российского посольство Константин Шлыков. Он отметил, что почтение к предкам это те черты, которые объединяют народы России и Туркменистана.
"Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И наверное нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться", - сказал дипломат.
Туркмения, наряду с другими союзными республиками бывшего СССР, внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:12День Победы — 2022
В Шанхае прошел "Бессмертный полк" в онлайн-формате
 
День Победы — 2022В миреКонстантин ШлыковТуркменияАшхабадРоссияДень Победы
 
 
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