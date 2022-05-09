https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787581422.html

Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы

Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает русскоязычная газета... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T05:53

2022-05-09T05:53

2022-05-09T05:53

день победы — 2022

туркмения

в мире

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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Поздравительное обращение главы государства опубликовано в газете.Туркменский лидер отметил, что 1941–1945 годы были самыми трагическими в истории человечества. По словам главы государства, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений, мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству."И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесённый ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!" - подчеркнул Бердымухамедов.Туркмения наряду с другими республиками СССР внесла большой вклад в Победу. Более 180 тысяч туркменистанцев, или более 10% населения республики, воевали на фронтах Великой Отечественной. Более 70 тысяч бойцов из Туркмении были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, а 15 человек - полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.Участником войны был прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220508/ashkhabad-1787462331.html

https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

туркмения, в мире