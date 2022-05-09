https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787581422.html
Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы
Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает русскоязычная газета... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T05:53
2022-05-09T05:53
2022-05-09T05:53
день победы — 2022
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778211986_0:56:3083:1790_1920x0_80_0_0_a5ec1f35fad80b62528562946f936a80.jpg
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Поздравительное обращение главы государства опубликовано в газете.Туркменский лидер отметил, что 1941–1945 годы были самыми трагическими в истории человечества. По словам главы государства, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений, мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству."И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесённый ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!" - подчеркнул Бердымухамедов.Туркмения наряду с другими республиками СССР внесла большой вклад в Победу. Более 180 тысяч туркменистанцев, или более 10% населения республики, воевали на фронтах Великой Отечественной. Более 70 тысяч бойцов из Туркмении были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, а 15 человек - полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.Участником войны был прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220508/ashkhabad-1787462331.html
https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787581139.html
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778211986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59b5b583828f4d7ed5d15930f80a2749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, в мире
Президент Туркмении поздравил сограждан с Днем Победы
Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил сограждан с Днем Победы
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил сограждан с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщает
русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Поздравительное обращение главы государства опубликовано в газете.
"Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов! День Победы – праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма", - говорится в поздравлении.
Туркменский лидер отметил, что 1941–1945 годы были самыми трагическими в истории человечества. По словам главы государства, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений, мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству.
"И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесённый ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941–1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!" - подчеркнул Бердымухамедов.
Туркмения
наряду с другими республиками СССР
внесла большой вклад в Победу. Более 180 тысяч туркменистанцев, или более 10% населения республики, воевали на фронтах Великой Отечественной. Более 70 тысяч бойцов из Туркмении были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, а 15 человек - полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений.
Участником войны был прадед президента Туркмении Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина
прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" за мужество, храбрость и отвагу при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.