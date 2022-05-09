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Туркмения отметит День Победы возложением цветов к памятникам павших воинов - РИА Новости, 09.05.2022
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https://ria.ru/20220509/turkmeniya-1787577913.html
Туркмения отметит День Победы возложением цветов к памятникам павших воинов
Туркмения отметит День Победы возложением цветов к памятникам павших воинов - РИА Новости, 09.05.2022
Туркмения отметит День Победы возложением цветов к памятникам павших воинов
Туркмения в понедельник отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, жители всех регионов страны возложат цветы к памятникам павших воинов и... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T03:05
2022-05-09T03:05
день победы — 2022
в мире
туркмения
россия
ашхабад
день победы
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АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Туркмения в понедельник отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, жители всех регионов страны возложат цветы к памятникам павших воинов и проведут поминальные трапезы, передает корреспондент РИА Новости.Традиционно этот праздник отмечается в стране церемонией возложения цветов к памятнику воинам из Туркменистана, участвовавшим в Великой Отечественной войне, в мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде. Кроме того, по мусульманским обычаям, в трапезном зале комплекса будет дан поминальный обед в память о воинах-туркменистанцах, павших на полях сражений великой войны. Участие в этих мероприятиях Дня Победы традиционно принимает президент Туркменистана, руководительский корпус и представители общественных организаций и политических партий страны.Церемонии возложения цветов к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и поминальные трапезы проходят в этот день во всех регионах Туркменистана.В Туркмении никогда не было попыток пересмотреть значение Великой Отечественной войны или переписать ее историю, а ветераны войны всегда пользовались в обществе почетом и уважением. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонн золотых и серебряных украшений.Участником войны был прадед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны".
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в мире, туркмения, россия, ашхабад, день победы
03:05 09.05.2022
 
Туркмения отметит День Победы возложением цветов к памятникам павших воинов

Туркмения традиционно отметит День Победы возложением цветов и поминальными трапезами

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦветы
Цветы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Цветы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Туркмения в понедельник отмечает 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, жители всех регионов страны возложат цветы к памятникам павших воинов и проведут поминальные трапезы, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно этот праздник отмечается в стране церемонией возложения цветов к памятнику воинам из Туркменистана, участвовавшим в Великой Отечественной войне, в мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде. Кроме того, по мусульманским обычаям, в трапезном зале комплекса будет дан поминальный обед в память о воинах-туркменистанцах, павших на полях сражений великой войны. Участие в этих мероприятиях Дня Победы традиционно принимает президент Туркменистана, руководительский корпус и представители общественных организаций и политических партий страны.
Церемонии возложения цветов к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и поминальные трапезы проходят в этот день во всех регионах Туркменистана.
В Туркмении никогда не было попыток пересмотреть значение Великой Отечественной войны или переписать ее историю, а ветераны войны всегда пользовались в обществе почетом и уважением. Более 180 тысяч туркменистанцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны, что составило более 10% всего населения республики. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонн золотых и серебряных украшений.
Участником войны был прадед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев. Он вернулся с войны с тяжелым ранением и погиб 6 октября 1948 года во время ашхабадского землетрясения. В 2018 году указом президента России Владимира Путина прадед главы государства был награжден медалью "За отвагу" "за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Родины и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны".
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