https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html

Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии

Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии - РИА Новости, 09.05.2022

Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии

Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании в понедельник под РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:27

2022-05-09T20:27

2022-05-09T20:56

религия

константинопольский патриархат

северная македония

скопье

сербия

религия

варфоломей i (патриарх константинопольский)

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании в понедельник под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея.Синод "подробно обсудил церковный вопрос Скопье и, оценив на заключительном этапе прошение, поданную этой церковью Матери-Церкви, а также прошение государства Северная Македония", и постановил "принять в евхаристическое общение иерархию, духовенство и народ церкви при архиепископе Стефане, исцеляя рану раскола и предоставляя "масло и вино" для ран наших православных братьев и сестер", говорится в сообщении синода.С этой целью также издаются соответствующие патриаршие и синодальные материалы."Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении.Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".Патриархат заявил, что по-прежнему заинтересован "в росте, прогрессе и стабильности церковного общности Охрида, как это было на протяжении веков во всех поместных православных церквях, как очага любви, источника благочестия народа православных христиан".

https://ria.ru/20210420/patriarkh-1729137856.html

северная македония

скопье

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

константинопольский патриархат, северная македония, скопье, сербия, религия, варфоломей i (патриарх константинопольский)