20:27 09.05.2022 (обновлено: 20:56 09.05.2022)
Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии
Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии как отдельную церковь
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии. Архивное фото
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии в качестве отдельной церкви, решение об этом принял 9 мая синод на заседании в понедельник под председательством Константинопольского патриарха Варфоломея.
Синод "подробно обсудил церковный вопрос Скопье и, оценив на заключительном этапе прошение, поданную этой церковью Матери-Церкви, а также прошение государства Северная Македония", и постановил "принять в евхаристическое общение иерархию, духовенство и народ церкви при архиепископе Стефане, исцеляя рану раскола и предоставляя "масло и вино" для ран наших православных братьев и сестер", говорится в сообщении синода.
С этой целью также издаются соответствующие патриаршие и синодальные материалы.
"Предоставить Святой Церкви Сербии право регулировать административные вопросы между ней и Церковью Северной Македонии в рамках канонического порядка и церковной традиции", - говорится в решении.
Константинопольский патриархат "признает в качестве названия этой церкви "Охридская" (подразумевая область ее юрисдикции только в границах территории государства Северная Македония), как было обещано в письме патриархату и ее предстоятелем, исключая термин "Македонская" и любое другое производное от слова "Македония".
Патриархат заявил, что по-прежнему заинтересован "в росте, прогрессе и стабильности церковного общности Охрида, как это было на протяжении веков во всех поместных православных церквях, как очага любви, источника благочестия народа православных христиан".
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