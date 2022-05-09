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Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг - РИА Новости, 09.05.2022
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Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг
Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг - РИА Новости, 09.05.2022
Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет только совещание по борьбе с пожарами, экономическое совещание перенесено на четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:18
2022-05-09T16:33
владимир путин
политика
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет только совещание по борьбе с пожарами, экономическое совещание перенесено на четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В конце прошлой недели президент заслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и.о. главы МЧС Александра Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье."Завтра только пожары. Экономсовещание перенесено на четверг", - сказал Песков.По данным Кремля, с докладами о текущей обстановке выступят Чуприян, Усс, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.В обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2510 гектаров.Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Хакасии.
https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html
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владимир путин, политика, происшествия
16:18 09.05.2022 (обновлено: 16:33 09.05.2022)
 
Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг

Экономическое совещание с участием президента Путина перенесли на четверг

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет только совещание по борьбе с пожарами, экономическое совещание перенесено на четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В конце прошлой недели президент заслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и.о. главы МЧС Александра Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье.
"Завтра только пожары. Экономсовещание перенесено на четверг", - сказал Песков.
По данным Кремля, с докладами о текущей обстановке выступят Чуприян, Усс, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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При пожаре в Иркутской области погибли два человека
В обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2510 гектаров.
Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Хакасии.
Пожар в Ачинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 05:50
В нескольких районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары
 
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