https://ria.ru/20220509/soveschanie-1787665474.html

Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг

Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг - РИА Новости, 09.05.2022

Экономическое совещание с участием Путина перенесли на четверг

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет только совещание по борьбе с пожарами, экономическое совещание перенесено на четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:18

2022-05-09T16:18

2022-05-09T16:33

владимир путин

политика

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет только совещание по борьбе с пожарами, экономическое совещание перенесено на четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В конце прошлой недели президент заслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса, а также и.о. главы МЧС Александра Чуприяна, дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье."Завтра только пожары. Экономсовещание перенесено на четверг", - сказал Песков.По данным Кремля, с докладами о текущей обстановке выступят Чуприян, Усс, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.В обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2510 гектаров.Режим ЧС введен на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Хакасии.

https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, происшествия