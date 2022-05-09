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Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах - РИА Новости, 09.05.2022
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Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах - РИА Новости, 09.05.2022
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:03
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владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого мая 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.Также сообщается, что в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
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владимир путин, происшествия
15:03 09.05.2022 (обновлено: 15:11 09.05.2022)
 
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах

Президент Путин во вторник проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого мая 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.
Также сообщается, что в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 07:21
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
 
Владимир ПутинПроисшествия
 
 
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