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Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах - РИА Новости, 09.05.2022
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:11
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого мая 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.Также сообщается, что в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, происшествия
15:03 09.05.2022 (обновлено: 15:11 09.05.2022)
Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах
Президент Путин во вторник проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах