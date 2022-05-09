https://ria.ru/20220509/soveschanie-1787652760.html

Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах

Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах - РИА Новости, 09.05.2022

Путин проведет совещание по ситуации с пожарами в некоторых регионах

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:11

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого мая 2022 года Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в ряде регионов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами о текущей обстановке выступят врио главы МЧС России Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков.Также сообщается, что в обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, происшествия