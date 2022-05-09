https://ria.ru/20220509/sobyanin-1787664070.html
Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в центре столицы, неся портрет своего дяди, рядового стрелка Филиппа... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:08
2022-05-09T16:08
2022-05-09T16:08
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в центре столицы, неся портрет своего дяди, рядового стрелка Филиппа Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.Вместе с изображением дяди Собянина на портрете упомянуты остальные сыновья его деда, которые тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.Ранее сообщалось, что в семье деда мэра столицы, Федора Собянина, было пятеро сыновей, четверо из которых сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший из них, Семен - он помогал в тылу. Иван Федорович Собянин прошел войну в звании рядового пехотинца, но впоследствии был награжден орденом Отечественной войны первой степени.Филипп Федорович дошел до Праги и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Герасим Федорович погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом и Вязьмой. Петр Федорович погиб в 1943 году под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для воронежского фронта боев против танковых дивизий.Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в Москве 9 мая, шествие началось в 15:00. Длина маршрута составляет 7 км: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи идут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. К колонне можно присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская"."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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общество, москва, прага, ржев, день победы, сергей собянин
Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
Мэр Москвы Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка"
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк" на Тверской улице в центре столицы, неся портрет своего дяди, рядового стрелка Филиппа Собянина, прошедшего Великую Отечественную войну.
Вместе с изображением дяди Собянина на портрете упомянуты остальные сыновья его деда, которые тоже сражались на фронте или стали тружениками тыла.
Ранее сообщалось, что в семье деда мэра столицы, Федора Собянина, было пятеро сыновей, четверо из которых сражались на фронтах войны, не воевал лишь младший из них, Семен - он помогал в тылу. Иван Федорович Собянин прошел войну в звании рядового пехотинца, но впоследствии был награжден орденом Отечественной войны первой степени.
Филипп Федорович дошел до Праги
и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Герасим Федорович погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом
и Вязьмой
. Петр Федорович погиб в 1943 году под Харьковом
или Белгородом
в ходе неудачных для воронежского фронта боев против танковых дивизий.
Традиционная акция "Бессмертный полк" проходит в Москве
9 мая, шествие началось в 15:00. Длина маршрута составляет 7 км: с портретами участников Великой Отечественной войны москвичи идут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. К колонне можно присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.