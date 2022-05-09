https://ria.ru/20220509/sneg-1787642739.html

В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом

В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом - РИА Новости, 09.05.2022

В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом

Дождь с мокрым снегом прошёл в некоторых районах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:00

2022-05-09T14:00

2022-05-09T14:17

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москва

день победы

день победы — 2022

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом прошёл в некоторых районах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошёл в разных районах столицы. В частности осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо".

https://ria.ru/20220509/parad-1787597733.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, день победы