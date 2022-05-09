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В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом
В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом - РИА Новости, 09.05.2022
В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом
Дождь с мокрым снегом прошёл в некоторых районах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:00
2022-05-09T14:17
погода
москва
день победы
день победы — 2022
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом прошёл в некоторых районах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошёл в разных районах столицы. В частности осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо".
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Снегопад в Москве
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погода, москва, день победы
14:00 09.05.2022 (обновлено: 14:17 09.05.2022)
 
В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом

В некоторых районах Москвы прошел дождь с мокрым снегом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дождь с мокрым снегом прошёл в некоторых районах Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Дождь вперемешку с крупой, а кое-где и мокрым снегом прошёл в разных районах столицы. В частности осадки накрыли участников "Бессмертного полка" у метро "Динамо".
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