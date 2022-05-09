https://ria.ru/20220509/shvetsiya-1787664739.html

Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая

Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая - РИА Новости, 09.05.2022

Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая

Пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T16:11

2022-05-09T16:11

2022-05-09T16:11

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швеция

нато

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая."Мы в руководстве партии и в исполнительной комиссии обсуждали вопрос (о НАТО - ред.) и пришли к тому, что наша партия примет решение в воскресенье, 15 мая, относительно нашей линии по политике безопасности", - сказал Баудин в эфире телеканала SVT.На прошлой неделе тот же телеканал сообщал, что в Швеции уже 15 мая может быть принято решение по вопросу о вступлении в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html

швеция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, нато