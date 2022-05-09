https://ria.ru/20220509/shvetsiya-1787664739.html
Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая
Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая - РИА Новости, 09.05.2022
Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая
Пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T16:11
2022-05-09T16:11
2022-05-09T16:11
в мире
швеция
нато
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин подтвердил, что решение по вопросу о вступлении в НАТО будет принято 15 мая."Мы в руководстве партии и в исполнительной комиссии обсуждали вопрос (о НАТО - ред.) и пришли к тому, что наша партия примет решение в воскресенье, 15 мая, относительно нашей линии по политике безопасности", - сказал Баудин в эфире телеканала SVT.На прошлой неделе тот же телеканал сообщал, что в Швеции уже 15 мая может быть принято решение по вопросу о вступлении в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато
Правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая
В правящей партии Швеции подтвердили, что решение по вступлению в НАТО примут 15 мая