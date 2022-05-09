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В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении - РИА Новости, 09.05.2022
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В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении
В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении - РИА Новости, 09.05.2022
В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении
Массовое шествие оппозиции Армении в Ереване завершилось, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:36
2022-05-09T22:36
армения
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Массовое шествие оппозиции Армении в Ереване завершилось, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.В самом многочисленном за последние дни марше приняли участие не менее нескольких тысяч человек. Колонна сторонников оппозиции растянулась на несколько кварталов. В ходе марша они пели песни, скандировали лозунги с требованием отставки властей. С наступлением темноты - включили фонари на мобильных телефонах.Шествие сопровождали несколько сотен пеших сотрудников полиции, также присутствовали более десятка машин сопровождения и полицейских автобусов. Они двигались впереди колонны, перекрывая движение транспорту - чтобы протестующие могли беспрепятственно двигаться по проезжей части.Встречающиеся у марша на пути ереванцы реагировали на шествие по разному - кто-то приветствовал и подпевал песням, кто-то игнорировал, несколько человек - в основном водители, жаловались, что повторяющиеся акции мешают проезду и постоянно создают пробки.Марш продлился около двух часов и, обогнув круг - вернулся в точку отправления - на ереванскую площадь Франции, где оппозиция с самого начала протестов развернула палатки, поставила сцену и создала своеобразный штаб. Спустя час после возвращения, послушав ораторов и ряд патриотичных песен, подавляющее большинство митингующих разошлись по домам. Осталась только часть, постоянно находящаяся на площади и ночующая в палатках.Под завершение митинга в понедельник оппозиционеры анонсировали акции на завтра. Во вторник протестующие намерены провести четыре шествия в разных концах города, сопровождая их "акциями неповиновения".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/oppozitsiya-1787364661.html
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армения, ереван, в мире
22:36 09.05.2022
 
В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении

В Ереване завершилось массовое шествие оппозиции Армении

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Массовое шествие оппозиции Армении в Ереване завершилось, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
В самом многочисленном за последние дни марше приняли участие не менее нескольких тысяч человек. Колонна сторонников оппозиции растянулась на несколько кварталов. В ходе марша они пели песни, скандировали лозунги с требованием отставки властей. С наступлением темноты - включили фонари на мобильных телефонах.
Шествие сопровождали несколько сотен пеших сотрудников полиции, также присутствовали более десятка машин сопровождения и полицейских автобусов. Они двигались впереди колонны, перекрывая движение транспорту - чтобы протестующие могли беспрепятственно двигаться по проезжей части.
Встречающиеся у марша на пути ереванцы реагировали на шествие по разному - кто-то приветствовал и подпевал песням, кто-то игнорировал, несколько человек - в основном водители, жаловались, что повторяющиеся акции мешают проезду и постоянно создают пробки.
Марш продлился около двух часов и, обогнув круг - вернулся в точку отправления - на ереванскую площадь Франции, где оппозиция с самого начала протестов развернула палатки, поставила сцену и создала своеобразный штаб. Спустя час после возвращения, послушав ораторов и ряд патриотичных песен, подавляющее большинство митингующих разошлись по домам. Осталась только часть, постоянно находящаяся на площади и ночующая в палатках.
Под завершение митинга в понедельник оппозиционеры анонсировали акции на завтра. Во вторник протестующие намерены провести четыре шествия в разных концах города, сопровождая их "акциями неповиновения".
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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