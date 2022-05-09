https://ria.ru/20220509/shestvie-1787657345.html

В шествии "Бессмертного полка" участвовали 165 тысяч жителей Тамбовщины

В шествии "Бессмертного полка" участвовали 165 тысяч жителей Тамбовщины - РИА Новости, 09.05.2022

В шествии "Бессмертного полка" участвовали 165 тысяч жителей Тамбовщины

Около 165 тысяч жителей городов и посёлков Тамбовской области приняли участие в шествии "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:27

2022-05-09T15:27

2022-05-09T15:27

тамбовская область

общество

максим егоров

зоя космодемьянская

тамбов

день победы

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ТАМБОВ, 9 мая - РИА Новости. Около 165 тысяч жителей городов и посёлков Тамбовской области приняли участие в шествии "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба обладминистрации.В ряды шествия в Тамбове встали 77 тысяч человек, в колонне прошел и глава региона Максим Егоров вместе с семьей. Это шествие стало самым массовым в истории Тамбовщины.Старт акции в Тамбове был дан в 11 часов. Многотысячная колонна проделала путь от сквера имени Зои Космодемьянской до ледового дворца спорта "Кристалл". Сопровождали шествие тысяча волонтёров, которые прошли специальное обучение. Они контролировали движение колонны, оказывали помощь тем, кому было тяжело идти."Акция "Бессмертный полк" позволяет нам вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за мир без нацизма и почтить их память. Это честь - нести портреты своих предков - героев Великой Отечественной войны, которые сражались с фашизмом на фронтах или в тылу и победили", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

тамбов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, максим егоров, зоя космодемьянская, тамбов, день победы