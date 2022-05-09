В шествии "Бессмертного полка" участвовали 165 тысяч жителей Тамбовщины
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Глава Тамбовской области Максим Егоров во время акции "Бессмертный полк"
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров во время акции "Бессмертный полк"
ТАМБОВ, 9 мая - РИА Новости. Около 165 тысяч жителей городов и посёлков Тамбовской области приняли участие в шествии "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба обладминистрации.
В ряды шествия в Тамбове встали 77 тысяч человек, в колонне прошел и глава региона Максим Егоров вместе с семьей. Это шествие стало самым массовым в истории Тамбовщины.
Старт акции в Тамбове был дан в 11 часов. Многотысячная колонна проделала путь от сквера имени Зои Космодемьянской до ледового дворца спорта "Кристалл". Сопровождали шествие тысяча волонтёров, которые прошли специальное обучение. Они контролировали движение колонны, оказывали помощь тем, кому было тяжело идти.
"Акция "Бессмертный полк" позволяет нам вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за мир без нацизма и почтить их память. Это честь - нести портреты своих предков - героев Великой Отечественной войны, которые сражались с фашизмом на фронтах или в тылу и победили", - сказал Егоров.
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