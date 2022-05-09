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В Киргизии впервые за три года прошло шествие “Бессмертного полка”

В Киргизии впервые за три года прошло шествие “Бессмертного полка” - РИА Новости, 09.05.2022

В Киргизии впервые за три года прошло шествие “Бессмертного полка”

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020 и 2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса, передает в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:07

2022-05-09T12:07

2022-05-09T12:09

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БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020 и 2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.В акции приняли участие тысячи человек. Они прошли маршем от парка имени Даира Асанова на юге Бишкека около семи километров до площади Победы, где возложили цветы к “Вечному огню”. Для проведения “Бессмертного полка” столичному муниципалитету пришлось временно перекрыть улицу Абдрахманова, одну из главных магистралей города.Шествия “Бессмертного полка” прошли и в других городах Киргизии, в каждом из них принимали участие сотни граждан.Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). В Киргизии впервые она была проведена в 2014 году.На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, день победы, бишкек