https://ria.ru/20220509/shestvie-1787571134.html

Шествие "Бессмертного полка" спустя три года вновь пройдет в России

Шествие "Бессмертного полка" спустя три года вновь пройдет в России - РИА Новости, 09.05.2022

Шествие "Бессмертного полка" спустя три года вновь пройдет в России

Шествие "Бессмертного полка" спустя три года, после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вновь пройдет в России в День Победы. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:20

2022-05-09T00:20

2022-05-09T00:20

день победы — 2022

россия

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" спустя три года, после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вновь пройдет в России в День Победы.Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, которых коснулась Великая Отечественная война.Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии. Можно и самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда более 6 тысяч человек вышли на центральную улицу города с почти 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.После 2012 года стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. Тогда впервые шествие прошло в Москве на Поклонной горе.В 2015 году в России гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы. В тот год шествие впервые прошло по улицам российской столицы и Красной площади. Его возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.С каждым годом акция охватывала все больше государств и участников.В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые праздничные мероприятия, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка".Путин, обратившись тогда к участникам "Бессмертного полка", отметил, что наши герои всегда с нами, вне зависимости от того, идут ли участники акции в одном строю или остаются дома, и заверил, что шествие "Бессмертного полка" еще пройдет по Красной площади.В 2020 году акция состоялась в онлайн-формате. Организаторы получили от участников акции более 2,8 миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. После обработки модераторами истории ветеранов попали в онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте "Бессмертного полка" и медиаэкранах в городах России. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В 2021 году шествие "Бессмертного полка" также проходило в онлайн-формате.О том, что в шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году в России состоится, организаторы акции объявили в середине апреле на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".В Москве шествие "Бессмертного полка" начнется в 15.00. Сбор участников будет происходить в 12.30. К шествию можно будет присоединиться на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

https://ria.ru/20220509/pamyat-1787570257.html

https://ria.ru/20220509/parad-1787570649.html

https://ria.ru/20220509/nedelya-1787571010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, день победы, общество