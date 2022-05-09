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В Ржеве День Победы отметили парадом - РИА Новости, 09.05.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220509/rzhev-1787643601.html
В Ржеве День Победы отметили парадом
В Ржеве День Победы отметили парадом - РИА Новости, 09.05.2022
В Ржеве День Победы отметили парадом
В Ржеве Тверской области у стелы "Ржев-город воинской славы" в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Ржевского гарнизона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:12
2022-05-09T14:12
тверская область
тверская область
день победы
ржев
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 9 мая - РИА Новости. В Ржеве Тверской области у стелы "Ржев-город воинской славы" в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Ржевского гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.В парадном строю прошли военнослужащие Ржевского соединения противовоздушной обороны, курсанты Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова, парадный расчет Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудники УФСИН по Тверской области, учащиеся кадетских классов.Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, возложили цветы к стеле "Ржев-город воинской славы" и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов."Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Спасибо вам за Великую Победу, за то, что подняли из руин разрушенную страну, отстроили её заново, трудились на совесть во благо нашей Родины. Ваша судьба и ваши подвиги – лучшая школа жизни для нас", - сказал на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Там состоялась церемония возложения цветов, прошла минута молчания.
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тверская область, день победы, ржев, игорь руденя
14:12 09.05.2022
 

В Ржеве День Победы отметили парадом

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественных мероприятий в честь 77-летия Великой Победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественных мероприятий в честь 77-летия Великой Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественных мероприятий в честь 77-летия Великой Победы
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 9 мая - РИА Новости. В Ржеве Тверской области у стелы "Ржев-город воинской славы" в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Ржевского гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В парадном строю прошли военнослужащие Ржевского соединения противовоздушной обороны, курсанты Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова, парадный расчет Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудники УФСИН по Тверской области, учащиеся кадетских классов.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, возложили цветы к стеле "Ржев-город воинской славы" и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
"Мы гордимся подвигом фронтового поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, и мир на земле. Для жителей Тверской области воплощением силы нашего народа, его единства, стойкости и мужества всегда будет Ржевская битва. В те месяцы весь мир увидел: наш народ невозможно победить. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Спасибо вам за Великую Победу, за то, что подняли из руин разрушенную страну, отстроили её заново, трудились на совесть во благо нашей Родины. Ваша судьба и ваши подвиги – лучшая школа жизни для нас", - сказал на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.
В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Там состоялась церемония возложения цветов, прошла минута молчания.
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Тверская областьТверская областьДень ПобедыРжевИгорь Руденя
 
 
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