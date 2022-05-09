https://ria.ru/20220509/rogozin-1787590252.html

Рогозин поздравил россиян с Днем Победы

Рогозин поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Рогозин поздравил россиян с Днем Победы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, работников космической отрасли и граждан России. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:06

2022-05-09T09:06

2022-05-09T09:06

день победы — 2022

день победы

роскосмос

россия

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, работников космической отрасли и граждан России."Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги, соратники, друзья, товарищи! От всей души поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, всех работников предприятий ракетно-космической отрасли и граждан России с праздником Великой Победы!", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.По его словам, в этот день в каждой семье вспоминают своих отцов, дедов и прадедов, воинов и тружеников тыла, ценой своей жизни и здоровья, а также верой в справедливость, приблизивших День Победы. Он подчеркнул, что величие подвига советского народа никогда не померкнет.Рогозин отметил, что победу мало обрести, её надо уметь отстоять. Сегодня, по его словам, на Западе вновь подняли голову реваншисты. Они содействовали тому, что "фашистские недобитки" на Украине сохранились, вросли в систему государственной и партийной власти, "а их уродливые отпрыски после распада СССР пришли путем фашистского путча к этой власти в Киеве и распространили ее на всю Украину", считает Рогозин.Таким образом, тысячи патриотов и активистов русского движения были убиты и брошены по тюрьмам, были запрещены русский язык и наша общая история, а восставший Донбасс начал методично расстреливаться нацбатами и потерявшей честь армией Украины, сказал Рогозин. Он подчеркнул, что только решительные действия русских общественных движений и российских военнослужащих спасли Крым от такой же участи."Сегодня, в День Победы 9 мая все наши мысли и душевная поддержка с нашей Армией и Черноморским Флотом, метр за метром освобождающими Украину от возродившегося фашизма. Этот фашизм выпестован западными спецслужбами, вскормлен НАТО и вооружен до зубов ВПК США и их сателлитами. Но внуки Сталинграда и Курской дуги, Ленинграда и Севастополя проломят голову неонацистам. На войне всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Мы к этому готовы - ради свободы и безопасности нашей Родины, ради жизни нашего народа, ради права всех русских людей жить в едином Отечестве! Слава России! Победа будет за нами!", - добавил гендиректор "Роскосмоса".

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20220509/istoriya-1787588383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, роскосмос, россия, дмитрий рогозин